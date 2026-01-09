После резких слов из Вашингтона в Каракасе появился неожиданный гость

Появление американского правительственного самолёта в воздушном пространстве Венесуэлы привлекло внимание на фоне недавнего обострения отношений между Каракасом и Вашингтоном. Факт посадки был зафиксирован сервисами слежения за авиаперелётами. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Данные о перелёте и посадке

Согласно информации Flightradar24, 9 января в аэропорту Каракаса приземлился самолёт, принадлежащий Государственному департаменту США. Речь идёт о турбовинтовом воздушном судне Dash 8-300.

По данным портала, самолёт вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12:45 по Гринвичу (15:45 мск) и совершил посадку в венесуэльской столице примерно в 13:35 по Гринвичу (16:35 мск). Маршрут и временные параметры полёта отображались в открытых источниках в режиме реального времени.

При этом официальная цель прилёта самолёта Госдепа США в Каракас не раскрывается.

Контекст заявлений Трампа

Посадка самолёта произошла вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о сотрудничестве Венесуэлы с Соединёнными Штатами. Американский лидер ранее сообщил, что на этом основании было принято решение отменить вторую волну атак по стране.