Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг
Флаг
© unsplash.com by Gene Gallin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:48

После Венесуэлы — кто следующий: в США обсуждают новые точки давления

США включили Кубу в список враждебных государств — политолог Блохин

Обсуждение возможных дальнейших шагов США после событий в Венесуэле постепенно смещается в сторону других государств Латинской Америки. В экспертной среде звучат предположения, что следующей точкой напряжения может стать Куба, однако сценарий прямого вмешательства там далеко не однозначен. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Спецоперации вместо масштабных войн

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, США вряд ли вернутся к практике полномасштабных военных кампаний, подобных операциям в Афганистане или Ираке. По его словам, такие вмешательства требуют колоссальных ресурсов и не всегда приносят ожидаемый политический или экономический эффект.

"Операция в Венесуэле — это не широкомасштабное вторжение, как это было в случае с Афганистаном или Ираком, куда отправляли до 100 тысяч человек. Это очень дорого. Не факт, что это принесет какие-то значимые плоды", — пояснил Константин Блохин.

Эксперт подчеркнул, что в Венесуэле речь шла о спецоперации ограниченного масштаба, и именно такой формат, по его мнению, США будут использовать в дальнейшем.

Какие страны попадают в зону риска

Политолог считает, что подобные операции могут рассматриваться в отношении государств, которые Вашингтон воспринимает как откровенно враждебные и с которыми, по сути, невозможно договориться дипломатическим путём. В этот список он относит Кубу, Венесуэлу и Иран.

В то же время, по словам Блохина, в отношении стран, готовых к компромиссам или диалогу, проведение спецопераций теряет смысл. США, по его оценке, будут действовать избирательно, исходя не только из политических разногласий, но и из прагматических расчётов.

Куба: цель отложенного давления

Говоря о Кубе, эксперт отметил, что она традиционно воспринимается Вашингтоном как серьёзная проблема. Однако её стратегическое значение отличается от венесуэльского.

"Куба — это проблема, заноза для США. Но они могут оставить ее на потом", — отметил Блохин.

Он подчеркнул, что Венесуэла и Куба находятся в разных весовых категориях с точки зрения интересов США. Венесуэла обладает колоссальными нефтяными запасами и является одной из ключевых стран региона, тогда как Куба — островное государство без сопоставимых ресурсов. Поэтому, по мнению политолога, давление на Гавану может ограничиться политическими и экономическими мерами, а возможное вмешательство — отложено или вовсе исключено.

Контекст венесуэльских событий

Эксперт напомнил, что 3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием "Абсолютная решимость". В ходе неё были нанесены массированные удары по Каракасу и ряду объектов на территории страны. В результате американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых вывезли в США, где им предъявили обвинения, в том числе в причастности к наркоторговле.

По мнению Блохина, именно экономическая выгода и изменение геополитического баланса остаются ключевыми критериями при выборе целей для подобных операций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Снегопады вызвали транспортный коллапс в Европе — The New York Times вчера в 20:01
Тысячи рейсов исчезли из расписаний — Европа столкнулась с неожиданным коллапсом

Снег и гололёд парализовали аэропорты и дороги Европы: тысячи рейсов отменены, власти вводят экстренные ограничения.

Читать полностью » Доходы от экспорта нефти Венесуэлы будут проходить через подконтрольные США счета — Минэнерго США вчера в 19:56
Деньги от нефти теперь под чужим контролем — нефтяные доходы Венесуэлы сменили маршрут

США объявили о полном контроле над доходами от венесуэльской нефти: деньги будут поступать на подконтрольные счета и распределяться без указания сроков.

Читать полностью » Норвегия по глупости не дала мне Нобелевскую премию — Дональд Трамп вчера в 19:20
Трамп снова заговорил о Нобелевской премии — и назвал того, кто "ошибся"

Дональд Трамп объяснил, почему, по его мнению, не получил Нобелевскую премию мира, заявив о завершении войн и обвинив Норвегию в ошибке.

Читать полностью » Кубе стоит серьезно побеспокоиться за своё будущее — экс-директор ЦРУ Петреус вчера в 19:09
Экс-глава ЦРУ выступил с тревожным сигналом — один союзник Венесуэлы может оказаться под ударом

Экс-глава ЦРУ предупредил о рисках для Кубы после событий в Венесуэле. Возможное прекращение поставок нефти может резко усугубить энергетический кризис.

Читать полностью » Глава МИД Омана прибывает в Анкару для переговоров — РИА Новости вчера в 15:05
Турция выносит на стол сразу несколько кризисов: регион ждёт жёсткий разговор

В Анкаре готовятся обсудить Газу, Йемен и Судан. Визит главы МИД Омана может обозначить новые акценты турецкой региональной политики.

Читать полностью » США потребовали выслать российских, китайских и иранских советников из Венесуэлы — NYT вчера в 15:03
США выдвинули новые условия Венесуэле — список оказался жёстким

США выдвинули Венесуэле жёсткие требования по иностранному присутствию. По данным NYT, Вашингтон настаивает на высылке советников из ряда стран.

Читать полностью » Со здания правительства Чехии сняли флаг Украины — Idnes вчера в 14:51
Тихий жест с громким смыслом: Украина теряет поддержку ещё одной европейской страны

Со здания правительства Чехии в Праге сняли украинский флаг, который висел там почти три года. Решение принято после смены правящей коалиции.

Читать полностью » Рост добычи нефти в Венесуэле давит на сделку ОПЕК+ — эксперт Родионов вчера в 14:43
Нефтяная карта меняется надолго: Венесуэла давит на стратегию ОПЕК+

Инвестиции США в нефтяную отрасль Венесуэлы могут изменить стратегию ОПЕК+. Эксперты говорят о долгосрочном и необратимом эффекте.

Читать полностью »

Новости
Наука
Разработано легкое-на-чипе без смешивания клеток разных доноров — Science Advances
Происшествия
В Дубоссарах мужчина выжил после падения с пятого этажа — МВД ПМР
Еда
Панировка со специями формирует вкус жареного морского окуня — повар
Авто и мото
Китайские бренды сократили модельные линейки в России — Российская газета
Спорт и фитнес
Плавный старт тренировок снизил риск травм после перерыва — фитнес-тренеры
Авто и мото
Картонка на радиаторе может вызвать перегрев двигателя зимой — автоэксперт
Садоводство
Удаление увядших цветов помогает растению направить силы на новые бутоны — Actualno
Красота и здоровье
Массаж кожи головы улучшает густоту волос — трихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet