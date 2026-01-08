После Венесуэлы — кто следующий: в США обсуждают новые точки давления

Обсуждение возможных дальнейших шагов США после событий в Венесуэле постепенно смещается в сторону других государств Латинской Америки. В экспертной среде звучат предположения, что следующей точкой напряжения может стать Куба, однако сценарий прямого вмешательства там далеко не однозначен. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Спецоперации вместо масштабных войн

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, США вряд ли вернутся к практике полномасштабных военных кампаний, подобных операциям в Афганистане или Ираке. По его словам, такие вмешательства требуют колоссальных ресурсов и не всегда приносят ожидаемый политический или экономический эффект.

"Операция в Венесуэле — это не широкомасштабное вторжение, как это было в случае с Афганистаном или Ираком, куда отправляли до 100 тысяч человек. Это очень дорого. Не факт, что это принесет какие-то значимые плоды", — пояснил Константин Блохин.

Эксперт подчеркнул, что в Венесуэле речь шла о спецоперации ограниченного масштаба, и именно такой формат, по его мнению, США будут использовать в дальнейшем.

Какие страны попадают в зону риска

Политолог считает, что подобные операции могут рассматриваться в отношении государств, которые Вашингтон воспринимает как откровенно враждебные и с которыми, по сути, невозможно договориться дипломатическим путём. В этот список он относит Кубу, Венесуэлу и Иран.

В то же время, по словам Блохина, в отношении стран, готовых к компромиссам или диалогу, проведение спецопераций теряет смысл. США, по его оценке, будут действовать избирательно, исходя не только из политических разногласий, но и из прагматических расчётов.

Куба: цель отложенного давления

Говоря о Кубе, эксперт отметил, что она традиционно воспринимается Вашингтоном как серьёзная проблема. Однако её стратегическое значение отличается от венесуэльского.

"Куба — это проблема, заноза для США. Но они могут оставить ее на потом", — отметил Блохин.

Он подчеркнул, что Венесуэла и Куба находятся в разных весовых категориях с точки зрения интересов США. Венесуэла обладает колоссальными нефтяными запасами и является одной из ключевых стран региона, тогда как Куба — островное государство без сопоставимых ресурсов. Поэтому, по мнению политолога, давление на Гавану может ограничиться политическими и экономическими мерами, а возможное вмешательство — отложено или вовсе исключено.

Контекст венесуэльских событий

Эксперт напомнил, что 3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием "Абсолютная решимость". В ходе неё были нанесены массированные удары по Каракасу и ряду объектов на территории страны. В результате американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых вывезли в США, где им предъявили обвинения, в том числе в причастности к наркоторговле.

По мнению Блохина, именно экономическая выгода и изменение геополитического баланса остаются ключевыми критериями при выборе целей для подобных операций.