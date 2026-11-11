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SpaceX Crew Dragon (More cropped)
© commons.wikimedia.org by NASA/SpaceX is licensed under Public domain
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:45

Орбитальный мониторинг перешел в руки частных компаний: Вашингтон сделал ставку на радикальное решение

Космические силы США отобрали шесть коммерческих компаний для программы "Коммерческий космический резерв" (Commercial Augmentation Space Reserve, CASR). Они будут помогать военным контролировать космическое пространство — отслеживать объекты на орбите как в обычном режиме, так и в периоды, когда потребность в данных резко возрастает.

В программу вошли:

  • Anduril;
  • Intrack;
  • Slingshot;
  • LeoLabs;
  • EOS (Австралия);
  • Northstar (Канада).

Все шесть компаний уже работают с Объединённой группой коммерческих операций (Joint Commercial Operations Cell). Эта структура Космических сил собирает данные частных операторов и передаёт их союзникам. Как пояснил представитель Космических сил подполковник Брэндон Галиндо, выбор сделали в пользу проверенных подрядчиков: военные операторы им уже доверяют, а сами компании способны быстро реагировать на нештатные ситуации на орбите — разрушение спутников или появление облаков космического мусора.

Как устроена программа

Работа над CASR началась в 2022 году. Программа построена по образцу Гражданского резервного авиационного флота (CRAF): в мирное время военные арендуют ресурсы коммерческих спутников, а в случае конфликта могут быстро нарастить их использование. Сначала программа прошла пилотный этап: четыре компании получили 90-дневные контракты на 1,1 млн долларов в общей сложности, чтобы отработать в ходе военных игр и тренировок, как встраивать коммерческие сервисы в военные операции.

Руководитель Управления коммерческих космических программ полковник Тим Тримайло сообщил, что нынешние контракты относительно невелики. Объём финансирования скорректируют, когда станет понятен реальный спрос со стороны объединённых боевых командований. Список участников не окончательный: позже в программу могут войти и другие компании.

Планы расширения

Космические силы рассматривают возможность распространить CASR на другие направления: коммерческую спутниковую связь, пусковые услуги, а также телеметрию, траекторные измерения и управление спутниками. Для последнего планируется использовать уже действующую площадку Joint Antenna Marketplace.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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