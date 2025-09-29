Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Микрочип на кончике пальца
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:18

Произвёл за границей — плати в Штатах: Трамп готовит чиповую революцию 1:1

США обсуждают требование выпускать столько же микросхем, сколько импортируется

Администрация Дональда Трампа готовит необычную меру для стимулирования производства полупроводников внутри страны. По данным The Wall Street Journal, обсуждается политика "соотношения 1:1": американские производители микросхем должны будут выпускать на территории США столько же чипов, сколько их клиенты закупают за рубежом.

Как будет работать механизм

Суть инициативы проста:

  • если клиент импортирует, например, 1 млн микросхем от TSMC или Samsung, то американские заводы должны произвести такой же объём для этого клиента;

  • компании, которые не выполнят требуемое соотношение, будут облагаться специальными тарифами.

Пока остаётся неясным, в какие сроки планируется достичь "паритета", и какие категории продукции попадут под новые правила.

Контекст: рост давления на полупроводниковую отрасль

Трамп ещё в августе заявлял о планах ввести тарифы на производителей чипов. Новый подход отличается от привычной политики субсидий или налоговых льгот: он скорее накладывает ответственность на компании, чем напрямую стимулирует их.

Главная цель — вернуть производство микросхем в США, снизить зависимость от азиатских контрактных гигантов и укрепить национальную безопасность.

Возможные последствия

Такая мера может действительно увеличить локальное производство, но риски существенные:

  • рост цен на чипы в переходный период;

  • давление на американские компании, которые зависят от импортных контрактов;

  • замедление инноваций, если компании будут вынуждены перераспределять заказы в ущерб гибкости цепочек поставок.

Ключевая проблема — запуск новых фабрик. Построить завод по выпуску микросхем стоит десятки миллиардов долларов и занимает годы. Пример: новый кампус Intel в Огайо, запланированный на 2025 год, уже несколько раз переносился и теперь ожидается не раньше 2030-го.

Тем временем TSMC пообещала вложить $100 млрд в течение четырёх лет в поддержку американских фабрик, но детали пока не раскрыты.

Сравнение: США и Азия в полупроводниках

Параметр США Азия (TSMC, Samsung и др.)
Доля мирового производства ~12% >70%
Стоимость новых заводов $20-30 млрд Сопоставимо, но дешевле за счёт цепочек
Время запуска 5-7 лет 3-5 лет
Основной барьер Кадры, стоимость, сроки Геополитика, экспортные ограничения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давление на производителей через тарифы без параллельных стимулов.
    Последствие: рост цен и замедление отрасли.
    Альтернатива: комбинировать тарифы с субсидиями и налоговыми льготами.

  • Ошибка: жёсткие сроки для достижения 1:1.
    Последствие: невыполнимость требований.
    Альтернатива: постепенное увеличение локальной доли с графиком до 2035 года.

  • Ошибка: ставка только на крупных игроков (Intel, Micron).
    Последствие: отставание малых производителей.
    Альтернатива: поддержка среднего бизнеса и стартапов.

А что если…

Если администрация доведёт эту политику до конца, США могут ускорить локализацию производства. Но краткосрочно это приведёт к подорожанию электроники и комплектующих. С другой стороны, через 5-10 лет страна может получить собственную устойчивую экосистему — от чипов для авто до серверных процессоров.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Ускорение локализации производства Рост цен на электронику
Снижение зависимости от Азии Давление на американских производителей
Усиление нацбезопасности Риски дефицита чипов в переходный период
Создание рабочих мест Долгие сроки запуска заводов

FAQ

Что значит "соотношение 1:1"?
Это требование выпускать в США столько же чипов, сколько заказчик импортирует из-за границы.

Кто пострадает от тарифов?
Американские компании, которые не смогут обеспечить нужный объём локального производства.

Когда может вступить в силу политика?
Точных сроков пока нет, обсуждение только идёт.

