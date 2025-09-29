Произвёл за границей — плати в Штатах: Трамп готовит чиповую революцию 1:1

Администрация Дональда Трампа готовит необычную меру для стимулирования производства полупроводников внутри страны. По данным The Wall Street Journal, обсуждается политика "соотношения 1:1": американские производители микросхем должны будут выпускать на территории США столько же чипов, сколько их клиенты закупают за рубежом.

Как будет работать механизм

Суть инициативы проста:

если клиент импортирует, например, 1 млн микросхем от TSMC или Samsung, то американские заводы должны произвести такой же объём для этого клиента;

компании, которые не выполнят требуемое соотношение, будут облагаться специальными тарифами.

Пока остаётся неясным, в какие сроки планируется достичь "паритета", и какие категории продукции попадут под новые правила.

Контекст: рост давления на полупроводниковую отрасль

Трамп ещё в августе заявлял о планах ввести тарифы на производителей чипов. Новый подход отличается от привычной политики субсидий или налоговых льгот: он скорее накладывает ответственность на компании, чем напрямую стимулирует их.

Главная цель — вернуть производство микросхем в США, снизить зависимость от азиатских контрактных гигантов и укрепить национальную безопасность.

Возможные последствия

Такая мера может действительно увеличить локальное производство, но риски существенные:

рост цен на чипы в переходный период;

давление на американские компании , которые зависят от импортных контрактов;

замедление инноваций, если компании будут вынуждены перераспределять заказы в ущерб гибкости цепочек поставок.

Ключевая проблема — запуск новых фабрик. Построить завод по выпуску микросхем стоит десятки миллиардов долларов и занимает годы. Пример: новый кампус Intel в Огайо, запланированный на 2025 год, уже несколько раз переносился и теперь ожидается не раньше 2030-го.

Тем временем TSMC пообещала вложить $100 млрд в течение четырёх лет в поддержку американских фабрик, но детали пока не раскрыты.

Сравнение: США и Азия в полупроводниках

Параметр США Азия (TSMC, Samsung и др.) Доля мирового производства ~12% >70% Стоимость новых заводов $20-30 млрд Сопоставимо, но дешевле за счёт цепочек Время запуска 5-7 лет 3-5 лет Основной барьер Кадры, стоимость, сроки Геополитика, экспортные ограничения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: давление на производителей через тарифы без параллельных стимулов.

Последствие: рост цен и замедление отрасли.

Альтернатива: комбинировать тарифы с субсидиями и налоговыми льготами.

Ошибка: жёсткие сроки для достижения 1:1.

Последствие: невыполнимость требований.

Альтернатива: постепенное увеличение локальной доли с графиком до 2035 года.

Ошибка: ставка только на крупных игроков (Intel, Micron).

Последствие: отставание малых производителей.

Альтернатива: поддержка среднего бизнеса и стартапов.

А что если…

Если администрация доведёт эту политику до конца, США могут ускорить локализацию производства. Но краткосрочно это приведёт к подорожанию электроники и комплектующих. С другой стороны, через 5-10 лет страна может получить собственную устойчивую экосистему — от чипов для авто до серверных процессоров.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Ускорение локализации производства Рост цен на электронику Снижение зависимости от Азии Давление на американских производителей Усиление нацбезопасности Риски дефицита чипов в переходный период Создание рабочих мест Долгие сроки запуска заводов

FAQ

Что значит "соотношение 1:1"?

Это требование выпускать в США столько же чипов, сколько заказчик импортирует из-за границы.

Кто пострадает от тарифов?

Американские компании, которые не смогут обеспечить нужный объём локального производства.

Когда может вступить в силу политика?

Точных сроков пока нет, обсуждение только идёт.