Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года
Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года
© https://avash.ir/ by محمد برنو is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Александр Берг-Озерский Опубликована вчера в 23:13

Невидимый шторм в разуме: устройство США превращает поле боя в лабиринт дезориентации

США применили в Иране специальные возможности

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о применении в операции против Ирана неких "специальных возможностей", детали которых остаются под грифом секретности. Это заявление вызвало волну спекуляций среди экспертов по военным технологиям.

Сущность этих "возможностей" пока не раскрыта, но аналитики предполагают связь с передовыми системами дезориентации. Физика таких устройств опирается на электромагнитные импульсы, нарушающие нейронные связи в мозге через биохимические каскады, подобные эффекту микроволнового излучения. Антропологические аспекты подчеркивают, как подобные технологии эволюционировали из древних тактик психологического давления к высокотехнологичным средствам.

Одним из кандидатов на роль такого оружия называют "дискомбобулятор" (Discombobulator, "дезориентатор") – гипотетическое секретное устройство США. Предположительно, оно уже тестировалось в атаках на Венесуэлу, вызывая временную дезориентацию целей без видимого разрушения. Научная основа лежит в физике плазмы и биохимии дофаминовых рецепторов, превращая поле боя в арену невидимых сенсорных бурь.

"Задействованные силы и средства США (в ходе операции против Ирана - ред.) ... специальные возможности, которые мы не можем перечислить здесь!" – сообщает командование в Х.

Такие инновации поднимают вопросы о границах современной войны, где физика встречается с человеческой психикой. Эксперты призывают к прозрачности, чтобы избежать эскалации. Дальнейшие детали могут проясниться по мере развития событий.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

