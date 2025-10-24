Вашингтон нажал на нефть: в санкционном списке — компании из Тюменской области

Вашингтон продолжает расширять экономическое давление на российскую нефтегазовую отрасль. Министерство финансов США объявило о включении в санкционный список новых компаний, связанных с крупнейшими игроками рынка — "Роснефтью" и "Лукойлом".

Под ударом — дочерние структуры

В обновлённый перечень попала дочерняя компания "Роснефти" — "РН-Уватнефтегаз", работающая в Уватском районе Тюменской области. Как заявили в Минфине США:

"Следующие дочерние компании "Лукойл" и "Роснефть", базирующиеся в России, включаются в санкционный список в соответствии с Указом 14024 за деятельность или деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. Дочерние предприятия "Роснефть" — "РН-Уватнефтегаз"".

Таким образом, в санкционный перечень внесены 28 структур "Роснефти" и ещё шесть компаний, связанных с "Лукойлом".

Что означают новые ограничения

Санкции предусматривают заморозку активов всех попавших под них компаний. Кроме того, гражданам США теперь запрещено вести с ними любые коммерческие операции.

Основанием для ужесточения ограничительных мер Вашингтон назвал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Контекст

Расширение санкций демонстрирует стремление США ограничить возможности российских энергетических гигантов на мировом рынке. Ранее аналогичные меры уже затрагивали ключевые сегменты нефтегазового экспорта России, включая транспортировку и финансирование новых проектов.