После Венесуэлы — дальше: США ищут новую точку давления в Латинской Америке

После завершения спецоперации США в Венесуэле в экспертной среде всё чаще звучат оценки о возможном расширении американского давления на другие страны региона. На фоне заявлений Дональда Трампа о намерении управлять венесуэльской нефтью внимание аналитиков смещается к новой потенциальной точке напряжения в Латинской Америке. Об этом сообщает издание "Царьград".

Венесуэла как прецедент

Операция США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро, стала демонстрацией решимости Вашингтона действовать силовыми методами. Американский лидер назвал действия своей администрации "блестящей операцией" и дал понять, что США намерены контролировать дальнейшие процессы в республике, включая нефтяной сектор. Операция, получившая название "Абсолютная решимость", задала новый уровень жёсткости американской политики в регионе.

По оценке наблюдателей, этот прецедент показывает, что заявления Трампа не носят риторический характер. После Венесуэлы, считают аналитики, Вашингтон может переключить внимание на другие государства, где внутренние проблемы сочетаются с высокой стратегической значимостью.

Мексика как следующая цель

Как пишет Telegram-канал "Шёпот нефти", на который ссылается "Царьград", следующей потенциальной целью США может стать Мексика. По данным авторов канала, на столе у Трампа якобы уже находится план по развёртыванию американских войск под предлогом борьбы с наркокартелями, которые, как утверждается, фактически контролируют страну.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее осудила действия США в Венесуэле, назвав их нарушением принципов ООН.

"Нам нужно сотрудничество, но не подчинение", — заявляла она ранее.

Однако, по мнению авторов публикации, её позиция изначально оказывается в уязвимом положении из-за экономических реалий и зависимости страны от внешних факторов.

Экономические ограничения и фактор нефти

Ключевой уязвимостью Мексики аналитики называют состояние национальной нефтяной компании Pemex. По оценкам экспертов, компания находится в структурном кризисе: значительная часть добычи приходится на ограниченное число стареющих месторождений, а объёмы производства продолжают снижаться. Потери составляют около 100 тыс. баррелей в сутки, и даже запуск новых проектов не способен кардинально изменить ситуацию.

Проблемы усугубляются состоянием нефтеперерабатывающих мощностей. Многие НПЗ были построены десятилетия назад и не соответствуют текущим требованиям, а новый завод Olmeca лишь частично снижает зависимость от импорта топлива. На этом фоне долг Pemex превысил 100 млрд долларов и продолжает расти, что, по мнению аналитиков, делает энергетическую зависимость инструментом внешнего давления.