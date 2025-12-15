Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Памятник шахтерам — защитникам Донбасса
Памятник шахтерам — защитникам Донбасса
© commons.wikimedia.org by Андрей Витальевич Белый is licensed under CC BY 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:09

Мирное урегулирование зашло в тупик: требование по Донбассу разделило США и Украину

США потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса на переговорах — AFP

На переговорах в Берлине обсуждение мирного урегулирования вышло на один из самых чувствительных вопросов — присутствие украинских войск в Донбассе. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на материалы западных СМИ и агентства AFP.

Позиция США на переговорах

Как следует из сообщения Agence France-Presse, в ходе берлинских переговоров американская сторона настаивала на полном выводе Вооружённых сил Украины из Донбасса. Источники агентства утверждают, что в этом вопросе американские переговорщики фактически "занимают позицию России". Речь идёт о жёстком условии, которое рассматривается как ключевой элемент обсуждаемого мирного плана.

По данным AFP, такая линия Вашингтона вызывает тревогу у европейских лидеров. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие политики опасаются, что президент США Дональд Трамп может попытаться навязать Киеву условия соглашения в одностороннем порядке.

Реакция Киева и "красная линия"

Украинская сторона, как пишет газета Bild, отвергает требование о выводе войск. По словам высокопоставленного украинского чиновника, для Владимира Зеленского этот вопрос является "красной линией".

"Тогда это было бы равносильно капитуляции украинской армии. Мы не примем этого", — заявил собеседник издания.

Газета Bild также писала о сильном давлении, которое Дональд Трамп оказывает на Зеленского, добиваясь территориальных уступок по Донбассу. При этом в администрации Белого дома слова украинского президента о возможном референдуме по мирному соглашению с территориальными уступками были восприняты как сигнал о прогрессе в переговорах.

