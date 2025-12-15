Мирное урегулирование зашло в тупик: требование по Донбассу разделило США и Украину
На переговорах в Берлине обсуждение мирного урегулирования вышло на один из самых чувствительных вопросов — присутствие украинских войск в Донбассе. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на материалы западных СМИ и агентства AFP.
Позиция США на переговорах
Как следует из сообщения Agence France-Presse, в ходе берлинских переговоров американская сторона настаивала на полном выводе Вооружённых сил Украины из Донбасса. Источники агентства утверждают, что в этом вопросе американские переговорщики фактически "занимают позицию России". Речь идёт о жёстком условии, которое рассматривается как ключевой элемент обсуждаемого мирного плана.
По данным AFP, такая линия Вашингтона вызывает тревогу у европейских лидеров. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие политики опасаются, что президент США Дональд Трамп может попытаться навязать Киеву условия соглашения в одностороннем порядке.
Реакция Киева и "красная линия"
Украинская сторона, как пишет газета Bild, отвергает требование о выводе войск. По словам высокопоставленного украинского чиновника, для Владимира Зеленского этот вопрос является "красной линией".
"Тогда это было бы равносильно капитуляции украинской армии. Мы не примем этого", — заявил собеседник издания.
Газета Bild также писала о сильном давлении, которое Дональд Трамп оказывает на Зеленского, добиваясь территориальных уступок по Донбассу. При этом в администрации Белого дома слова украинского президента о возможном референдуме по мирному соглашению с территориальными уступками были восприняты как сигнал о прогрессе в переговорах.
