ВМС США готовят флот к непривычной работе: экипажам кораблей предстоит новая проверка
ВМС США намерены сделать средние безэкипажные катера (MUSV) привычной частью повседневной работы флота. Как сообщил заместитель начальника штаба ВМС адмирал Джеймс Килби на слушаниях Национальной комиссии по будущему ВМС, работа с катерами-беспилотниками должна войти в проверку готовности кораблей и экипажей к походу и боевым действиям.
Первый такой катер, переданный в строевую часть, уже включен в состав авианосной ударной группы «Теодор Рузвельт» на Тихом океане. Министр ВМС Хунг Као назвал это решение способом значительно повысить боевые возможности группы и ее огневую мощь.
Сейчас у флота четыре MUSV — бывшие опытные образцы. Три компании отобраны для строительства еще 30 катеров. Первые из них должны поступить к концу 2027 финансового года. Один аппарат обходится примерно в 40 млн долларов.
Для работы с новой техникой в Вирджинии создан Центр разработки способов боевого применения роботизированных и автономных систем. По словам адмирала Килби, центр будет формировать из разных беспилотных систем группы, подобранные под задачи конкретных командиров.
Благодаря сменной полезной нагрузке MUSV можно использовать по-разному — от разведки и наблюдения до носителей управляемого оружия. Вместе с тем руководство ВМС признает, что флоту нужно быстрее готовиться к приему новых катеров: подбирать и обучать для них личный состав.
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