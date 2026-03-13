конгресс
© whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain
Арсений Громов Опубликована сегодня в 16:52

Операция США против Ирана: новые траты, сколько стоят военные действия, запрос средств в конгресс, позиция республиканцев

Вашингтон готовит новые траты на Иран: сумма растёт — и это только начало

Администрация президента США совместно с представителями Республиканской партии приступила к обсуждению параметров нового финансового запроса для обеспечения военной операции против Ирана. Спикер палаты представителей Майк Джонсон подтвердил, что вопрос выделения дополнительных средств находится в повестке, однако точные параметры пакета пока не определены. Сроки внесения инициативы на рассмотрение законодателей остаются открытыми. Данные шаги предпринимаются на фоне эскалации конфликта, начавшегося 28 февраля с совместных ударов США и Израиля по иранским объектам.

Детали бюджетного запроса

Вопрос финансирования боевых действий в ближневосточном регионе становится приоритетным для Вашингтона. Спикер Майк Джонсон в беседе с журналистами издания Хилл подчеркнул, что структура будущих расходов еще согласовывается с исполнительной властью.

"Мы еще не знаем, что именно там будет… Мы прогнозировали дополнительные средства еще до начала операции против Ирана. Так что это будет сделано. Сроки еще предстоит определить", — сказал спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Эти планы отражают готовность американского руководства поддерживать интенсивность ударов. Законодатели подчеркивают, что необходимость участия в конфликте осознавалась ими еще до фактического открытия огня, что упрощает обоснование будущих трат.

Внутрипартийные разногласия

Ситуация в Конгрессе осложняется неоднородной позицией среди республиканцев, которые обладают большинством в обеих палатах. Часть законодателей выступает против дальнейшего наращивания государственных расходов на военные нужды за рубежом.

Политическая хрупкость текущего положения создает серьезные риски для принятия бюджета. Джонсон располагает крайне ограниченным запасом прочности: он может потерять поддержку лишь одного коллеги по партии, не поставив под угрозу прохождение законопроекта.

Несогласие внутри фракции вынуждает руководство искать компромиссы. Любая попытка увеличить ассигнования на Иран требует ювелирной работы с каждым голосом, чтобы избежать блокировки инициативы собственными соратниками.

Экономические показатели операции

Согласно оценкам Пентагона, представленным в докладе для Конгресса, первая неделя боевых действий обошлась бюджету Соединенных Штатов в сумму более 11,3 миллиарда долларов. Эти цифры стали известны из материалов, которые проанализировала газета Нью-Йорк Таймс.

Важно понимать, что в указанный объем расходов не были включены логистические траты. Подготовка инфраструктуры, переброска подразделений и транспортировка техники к границам Ирана перед началом авиаударов потребовали существенных вложений, которые не вошли в этот отчет.

Аналитики и члены Конгресса прогнозируют, что общая стоимость кампании значительно возрастет по мере затягивания конфликта. Учитывая текущую динамику ответных ударов со стороны Тегерана, законодатели готовятся к необходимости многократного увеличения финансирования в ближайшие месяцы.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

