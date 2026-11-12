Одного арсенала в США уже недостаточно: возросшие потребности артиллерии обнажили пределы мощностей
Армия США ищет новых производителей стволов для 155-мм гаубиц: имеющиеся мощности не справляются с выросшим спросом. Соответствующее уведомление размещено на портале госзакупок SAM.gov.
Армия ищет подрядчиков, способных в течение трех лет выйти на выпуск до десяти стволов в месяц. Ответы принимаются до 23 ноября.
Претенденты должны уметь хромировать канал ствола на стальных трубах длиной до 9 м и массой до 3,4 т. Кроме того, оценивается, способна ли компания выполнять расточку, фрезеровку и нарезку канала, а также весь цикл работы с металлом: изготовление и ковку заготовок и их термообработку.
Участники должны рассчитать, как быстро — в пределах 18 месяцев — они смогут начать выпуск 155-мм стволов и как через 36 месяцев выйдут на темп в десять стволов в месяц. Также нужно назвать стоимость первой партии из 40 стволов.
Сейчас стволы крупного калибра для гаубиц и танковых пушек в США делает только Уотервлитский арсенал в штате Нью-Йорк. Нехватка мощностей обострилась из-за интенсивного применения гаубиц M777 на Украине и необходимости пополнять собственные запасы.
Еще в 2024 году в документах Пентагона говорилось, что для нужд Украины требуется более 30 стволов M776 в месяц, а мощностей Уотервлита для этого не хватает. Тогда же обсуждалось экстренное финансирование второго производителя.
Параллельно армия США изучает возможность заменить буксируемую гаубицу M777 самоходной системой на базе южнокорейской K9.
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