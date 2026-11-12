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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:33

Одного арсенала в США уже недостаточно: возросшие потребности артиллерии обнажили пределы мощностей

Армия США ищет новых производителей стволов для 155-мм гаубиц: имеющиеся мощности не справляются с выросшим спросом. Соответствующее уведомление размещено на портале госзакупок SAM.gov.

Армия ищет подрядчиков, способных в течение трех лет выйти на выпуск до десяти стволов в месяц. Ответы принимаются до 23 ноября.

Претенденты должны уметь хромировать канал ствола на стальных трубах длиной до 9 м и массой до 3,4 т. Кроме того, оценивается, способна ли компания выполнять расточку, фрезеровку и нарезку канала, а также весь цикл работы с металлом: изготовление и ковку заготовок и их термообработку.

Участники должны рассчитать, как быстро — в пределах 18 месяцев — они смогут начать выпуск 155-мм стволов и как через 36 месяцев выйдут на темп в десять стволов в месяц. Также нужно назвать стоимость первой партии из 40 стволов.

Сейчас стволы крупного калибра для гаубиц и танковых пушек в США делает только Уотервлитский арсенал в штате Нью-Йорк. Нехватка мощностей обострилась из-за интенсивного применения гаубиц M777 на Украине и необходимости пополнять собственные запасы.

Еще в 2024 году в документах Пентагона говорилось, что для нужд Украины требуется более 30 стволов M776 в месяц, а мощностей Уотервлита для этого не хватает. Тогда же обсуждалось экстренное финансирование второго производителя.

Параллельно армия США изучает возможность заменить буксируемую гаубицу M777 самоходной системой на базе южнокорейской K9.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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