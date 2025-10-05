Пока чиновники спорят — компании теряют людей: как шатдаун в США рушит стартапы

Приостановка работы правительства США — событие, которое многие воспринимают как политическую формальность. Однако для стартапов и технологического сектора это может стать настоящим испытанием. Когда государственные структуры замолкают, зависимость от виз, разрешений и регуляторных решений выходит на первый план.

Эксперты предупреждают: если "шатдаун" затянется, последствия ощутят и предприниматели, и инвесторы, и сотрудники, особенно работающие по рабочим визам.

Почему "заморозка" бьёт по стартапам

Работа технологических компаний во многом держится на доступе к талантам из разных стран. Когда министерства перестают обрабатывать визы, тысячи специалистов оказываются в подвешенном состоянии. Стартапы, строящие свою стратегию на найме инженеров и программистов по визе H-1B, рискуют приостановить проекты или потерять сотрудников.

"Это создает значительную неопределенность для сотрудников стартапа, включая основателей, которые сами могут находиться по визам", — пояснила иммиграционный адвокат Софи Элкорн.

"Работники Visa сильно страдают от приостановки работы, поскольку их статус зависит от одобрения правительства", — отметил генеральный директор RetireUS Майкл Скарпати.

Сложности касаются не только найма, но и сделок: многие инвесторы опасаются задержек при оформлении контрактов и лицензий, без которых бизнес не может развиваться.

Сравнение: что меняется при приостановке работы

Процесс При нормальной работе При шатдауне Визы H-1B и грин-карты Рассмотрение 2-6 мес. Полностью остановлено Согласование сделок В срок до недели Перенос на неопределённый срок Разрешения FDA, авиа и космос Стандартные сроки Прекращены Инвесторские сделки Активная динамика Рост неопределённости

Советы шаг за шагом: как действовать стартапам

Проверяйте актуальность статуса виз ваших сотрудников и консультируйтесь с иммиграционными юристами. Создавайте "подушку времени" — закладывайте запас в график проектов, если они зависят от разрешений. Планируйте альтернативные каналы финансирования, включая частные инвестиции, чтобы минимизировать зависимость от госрешений. Поддерживайте открытый диалог с партнёрами и инвесторами, объясняя возможные риски. Заранее готовьте план Б на случай задержек или падения оценочной стоимости компании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полная ставка на сотрудников с визой H-1B.

Последствие: невозможность продления документов → риск увольнений.

Альтернатива: использование удалённых команд и аутсорсинга.

Ошибка: опора на один регуляторный сигнал (например, FDA).

Последствие: остановка выхода продукта на рынок.

Альтернатива: параллельная подготовка продукта к запуску в других странах.

Ошибка: ожидание быстрого закрытия шатдауна.

Последствие: утрата времени и ресурсов.

Альтернатива: финансовый резерв на 2-3 месяца и временные партнёрства.

А что если шатдаун затянется?

Если пауза продлится более месяца, стартапы могут столкнуться не только с кадровыми трудностями, но и с реальными финансовыми потерями. Компании в сфере финтеха, медицины, аэрокосмоса зависят от лицензий и разрешений. Любая задержка грозит сокращением штата и снижением оценочной стоимости бизнеса.

"Поскольку мы инвестируем во многие регулируемые сферы, закрытие предприятия может остановить важнейшие функции, что может стать реальной угрозой для стартапа", — сказала управляющий партнёр Everywhere Ventures Дженни Филдинг.

Плюсы и минусы

Плюсы для компаний Минусы для компаний Возможность переосмыслить стратегию и сократить издержки Задержки виз и контрактов Рост ценности альтернативных рынков и аутсорсинга Потеря специалистов и клиентов Стимул к поиску частного финансирования Снижение инвестиционной активности Возможность укрепить командный дух Финансовые потери и увольнения

FAQ

Как выбрать стратегию на время шатдауна?

Ставьте на гибкость: используйте удалённые команды, создавайте финансовые резервы, держите инвесторов в курсе.

Сколько может стоить задержка разрешения?

Для компаний в сфере здравоохранения или авиации простой может стоить миллионы долларов из-за срыва контрактов.

Что лучше: ждать или искать обходные пути?

Опыт показывает: выигрывают те, кто сразу планирует альтернативные сценарии.

Мифы и правда

Миф: шатдаун влияет только на чиновников.

Правда: страдают компании, сотрудники по визам и даже потребители, ждущие выхода новых продуктов.

Миф: небольшие задержки не критичны.

Правда: для стартапа даже пара недель простоя может оказаться фатальной.

Миф: инвесторы не обращают внимания на шатдаун.

Правда: неопределённость снижает готовность вкладываться в рисковые проекты.

3 интересных факта

• Последний рекордный шатдаун длился 35 дней — самый долгий в истории США.

• Более 70% специалистов в стартапах в Силиконовой долине имеют визовый статус.

• Каждое закрытие правительства в США в среднем обходится экономике в миллиарды долларов.

Исторический контекст