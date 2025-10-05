Пока чиновники спорят — компании теряют людей: как шатдаун в США рушит стартапы
Приостановка работы правительства США — событие, которое многие воспринимают как политическую формальность. Однако для стартапов и технологического сектора это может стать настоящим испытанием. Когда государственные структуры замолкают, зависимость от виз, разрешений и регуляторных решений выходит на первый план.
Эксперты предупреждают: если "шатдаун" затянется, последствия ощутят и предприниматели, и инвесторы, и сотрудники, особенно работающие по рабочим визам.
Почему "заморозка" бьёт по стартапам
Работа технологических компаний во многом держится на доступе к талантам из разных стран. Когда министерства перестают обрабатывать визы, тысячи специалистов оказываются в подвешенном состоянии. Стартапы, строящие свою стратегию на найме инженеров и программистов по визе H-1B, рискуют приостановить проекты или потерять сотрудников.
"Это создает значительную неопределенность для сотрудников стартапа, включая основателей, которые сами могут находиться по визам", — пояснила иммиграционный адвокат Софи Элкорн.
"Работники Visa сильно страдают от приостановки работы, поскольку их статус зависит от одобрения правительства", — отметил генеральный директор RetireUS Майкл Скарпати.
Сложности касаются не только найма, но и сделок: многие инвесторы опасаются задержек при оформлении контрактов и лицензий, без которых бизнес не может развиваться.
Сравнение: что меняется при приостановке работы
|Процесс
|При нормальной работе
|При шатдауне
|Визы H-1B и грин-карты
|Рассмотрение 2-6 мес.
|Полностью остановлено
|Согласование сделок
|В срок до недели
|Перенос на неопределённый срок
|Разрешения FDA, авиа и космос
|Стандартные сроки
|Прекращены
|Инвесторские сделки
|Активная динамика
|Рост неопределённости
Советы шаг за шагом: как действовать стартапам
-
Проверяйте актуальность статуса виз ваших сотрудников и консультируйтесь с иммиграционными юристами.
-
Создавайте "подушку времени" — закладывайте запас в график проектов, если они зависят от разрешений.
-
Планируйте альтернативные каналы финансирования, включая частные инвестиции, чтобы минимизировать зависимость от госрешений.
-
Поддерживайте открытый диалог с партнёрами и инвесторами, объясняя возможные риски.
-
Заранее готовьте план Б на случай задержек или падения оценочной стоимости компании.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полная ставка на сотрудников с визой H-1B.
Последствие: невозможность продления документов → риск увольнений.
Альтернатива: использование удалённых команд и аутсорсинга.
-
Ошибка: опора на один регуляторный сигнал (например, FDA).
Последствие: остановка выхода продукта на рынок.
Альтернатива: параллельная подготовка продукта к запуску в других странах.
-
Ошибка: ожидание быстрого закрытия шатдауна.
Последствие: утрата времени и ресурсов.
Альтернатива: финансовый резерв на 2-3 месяца и временные партнёрства.
А что если шатдаун затянется?
Если пауза продлится более месяца, стартапы могут столкнуться не только с кадровыми трудностями, но и с реальными финансовыми потерями. Компании в сфере финтеха, медицины, аэрокосмоса зависят от лицензий и разрешений. Любая задержка грозит сокращением штата и снижением оценочной стоимости бизнеса.
"Поскольку мы инвестируем во многие регулируемые сферы, закрытие предприятия может остановить важнейшие функции, что может стать реальной угрозой для стартапа", — сказала управляющий партнёр Everywhere Ventures Дженни Филдинг.
Плюсы и минусы
|Плюсы для компаний
|Минусы для компаний
|Возможность переосмыслить стратегию и сократить издержки
|Задержки виз и контрактов
|Рост ценности альтернативных рынков и аутсорсинга
|Потеря специалистов и клиентов
|Стимул к поиску частного финансирования
|Снижение инвестиционной активности
|Возможность укрепить командный дух
|Финансовые потери и увольнения
FAQ
Как выбрать стратегию на время шатдауна?
Ставьте на гибкость: используйте удалённые команды, создавайте финансовые резервы, держите инвесторов в курсе.
Сколько может стоить задержка разрешения?
Для компаний в сфере здравоохранения или авиации простой может стоить миллионы долларов из-за срыва контрактов.
Что лучше: ждать или искать обходные пути?
Опыт показывает: выигрывают те, кто сразу планирует альтернативные сценарии.
Мифы и правда
-
Миф: шатдаун влияет только на чиновников.
Правда: страдают компании, сотрудники по визам и даже потребители, ждущие выхода новых продуктов.
-
Миф: небольшие задержки не критичны.
Правда: для стартапа даже пара недель простоя может оказаться фатальной.
-
Миф: инвесторы не обращают внимания на шатдаун.
Правда: неопределённость снижает готовность вкладываться в рисковые проекты.
3 интересных факта
• Последний рекордный шатдаун длился 35 дней — самый долгий в истории США.
• Более 70% специалистов в стартапах в Силиконовой долине имеют визовый статус.
• Каждое закрытие правительства в США в среднем обходится экономике в миллиарды долларов.
Исторический контекст
-
1990-е годы — первые затяжные приостановки работы правительства.
-
2013 год — шатдаун при Обаме, который длился 16 дней.
-
2018-2019 годы — рекордные 35 дней при Трампе, повлекшие массовые задержки выплат и виз.
