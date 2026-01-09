Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:31

Доверие немцев к США измерили в процентах — и результат удивил даже скептиков в Европе

Лишь 15% немцев считают США надёжным партнёром — опрос ARD

Доверие между союзниками редко рушится одномоментно, но иногда один внешний шаг способен резко изменить общественные настроения. Именно такой сдвиг зафиксировали социологи в Германии после действий США за пределами Европы. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на опрос Deutschlandtrend, проведённый институтом Infratest dimap.

Минимум доверия к США

Согласно результатам исследования, лишь 15% жителей Германии считают США надёжным партнёром для своей страны. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений в рамках Deutschlandtrend.

"Только 15% опрошенных рассматривают США как заслуживающего доверия партнера Германии — так мало, как никогда раньше в рамках опроса DeutschlandTrend", — говорится в материалах исследования ARD.

Настолько резкое падение доверия связывают с недавними действиями Вашингтона на международной арене. Для значительной части немецкого общества они стали сигналом о непредсказуемости американской внешней политики и рисках для союзнических отношений.

Контраст с другими партнёрами

На фоне США особенно заметно выглядит отношение немцев к другим государствам. Францию надёжным партнёром считают 78% респондентов, а Великобританию — 74%.

Отношение к Украине оказалось более противоречивым. О надёжном партнёрстве с Киевом заявили 40% опрошенных, однако 48% респондентов не считают Украину заслуживающим доверия союзником.

Реакция на события в Венесуэле

Отдельный блок вопросов касался действий США в Венесуэле. 72% немцев сочли атаку США и захват Николаса Мадуро неоправданными.

При этом реакция властей Германии и Евросоюза также стала предметом споров. 50% респондентов негативно оценили сдержанную позицию Берлина и Брюсселя. В то же время 39% участников опроса оправдали такую линию, полагая, что президента США Дональда Трампа лучше не провоцировать и избегать прямой конфронтации.

