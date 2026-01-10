Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:01

Экономика США растёт, но влияние падает: доля в мировом ВВП обновила минимум

Доля экономики США в мировом ВВП падает до минимума с 1980 года — МВФ

Американская экономика при президентстве Дональда Трампа показала противоречивую динамику: при росте номинальных показателей её вес в глобальной системе снизился до исторического минимума. На фоне рекордных объёмов ВВП усиливается разрыв между абсолютными цифрами и относительным положением США в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Минимум за несколько десятилетий

Согласно расчётам МВФ, доля экономики Соединённых Штатов в мировом ВВП по паритету покупательной способности в прошедшем году составила 14,65%. Это самый низкий показатель с 1980 года — более ранние сопоставимые данные в статистике фонда отсутствуют. Таким образом, за время президентства Дональда Трампа относительный вклад США в глобальную экономику сократился.

Для сравнения, в период правления предыдущего президента Джозефа Байдена ситуация выглядела стабильнее. Средняя доля американской экономики в мировом ВВП за четыре года его президентства составляла 14,93%. Разница в несколько десятых процента отражает долгосрочный тренд на перераспределение экономического веса в мире.

Рост в абсолютных показателях

При этом снижение доли в мировой экономике не означает падения самого объёма производства. Напротив, номинальный ВВП США продолжил расти. По данным Федеральной резервной системы, по итогам третьего квартала его размер достиг почти 31,1 триллиона долларов, что стало историческим максимумом для страны.

По сравнению с последним кварталом президентства Джозефа Байдена экономика США увеличилась на 3,5%. Эти цифры демонстрируют, что внутренний рост сохраняется, однако на фоне ускоренного развития других экономик мира он уже не обеспечивает прежнего доминирующего положения Соединённых Штатов.

Контраст глобальных тенденций

Сопоставление данных по паритету покупательной способности и номинальному ВВП подчёркивает ключевой контраст текущего этапа. США наращивают экономический объём, но их относительная доля сокращается из-за более быстрого роста других стран и регионов. Именно этот фактор стал определяющим для обновления статистических минимумов.

В результате американская экономика остаётся крупнейшей в мире по номинальному выражению, но всё чаще уступает позиции в относительных показателях. Такая динамика фиксирует изменение структуры мировой экономики и снижение концентрации глобального ВВП в руках одного государства.

