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Военные США
Военные США
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 21:19

Надежная связь не гарантирована войскам США: генерал Брансон описал будущие риски в Корее

Командующий силами США в Корее генерал Ксавье Брансон на конференции TechNet Indo-Pacific заявил, что войскам нужны технологии, способные работать в условиях постоянных атак на сети и без гарантированной связи. По его словам, в будущем подразделениям придется действовать рассредоточенно, небольшими самостоятельными группами, а обстановка будет меняться быстрее, чем командиры успевают получать доклады.

Брансон подчеркнул, что системы, не способные работать без связи с центральной инфраструктурой — на периферийных устройствах, не помогут армии и объединенным силам решать задачи. Эти требования особенно важны в преддверии возможного конфликта вокруг Тайваня: ряд военных называет 2027 год (так называемое "окно Дэвидсона"), хотя прямой войны в ближайшее время не ждут.

Бюджет тормозит модернизацию

Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе генерал Рональд Кларк отметил, что отсутствие утвержденного бюджета на 2027 год и работа в режиме временной резолюции о финансировании мешают модернизации. Из-за этого откладываются новые контракты, в том числе эксперименты по улучшению сетей обмена данными с партнерами (Mission Partner Network).

Киберзащита флота

Ричард Уильямс, отвечающий за системы управления, связи и разведки (C4I) Тихоокеанского флота США, указал, что флоту не хватает средств постоянного контроля систем на кораблях и на берегу. Главные проблемы — медленный поиск и устранение уязвимостей.

Задачу осложняет то, что киберзащиту приходится настраивать под каждый тип корабля — от эсминцев до авианосцев, поскольку задачи у них разные.

ИИ и союзники

Совместно с союзниками внедрять искусственный интеллект мешают разные подходы к большим языковым моделям и неодинаковый технологический уровень стран региона. Как сообщил Скотт Бранстеттер, руководитель направления ИИ Индо-Тихоокеанского командования ВС США, многие партнеры не пользуются передовыми моделями и из-за нехватки средств довольствуются собственными, менее совершенными разработками.

Еще одна проблема — безопасность данных. Брэд Крист из Гавайского университета отметил, что пока нет инструментов, позволяющих понять, не была ли модель ИИ "отравлена" — то есть обучена на подложных данных так, чтобы выдавать незаметно ошибочные ответы.

Коротко

  • General Atomics и Saab провели летные испытания системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления LoyalEye на беспилотнике MQ-9B SkyGuardian.
  • Beacon AI испытала систему помощи пилоту на самолетах-заправщиках KC-46.
  • Армия США расширила сеть полигонов для испытаний коммерческих беспилотников.
  • Firehawk, стартап по разработке ракетных двигателей и энергетических материалов, привлек 150 млн долларов в раунде серии D; компания оценена в 1,4 млрд долларов.
Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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