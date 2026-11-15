Уход войск США из Европы без оглядки на союзников: прежнее доверие оказалось бы под угрозой

Корпорация RAND в опубликованном в среду исследовании предостерегает от быстрого и несогласованного с союзниками вывода американских войск из Европы. По мнению авторов, долгосрочные последствия для оборонной промышленности США определит не само сокращение присутствия, а то, как оно будет проведено. Если войска уйдут хаотично, ключевые союзники — Франция, Германия, Польша и Великобритания — со временем станут покупать оружие не у американских компаний, а у своих или европейских производителей.

Последствия для рынка вооружений

В ближайшей перспективе внезапный уход США заставил бы союзников покупать готовые системы, а это часто означает закупки у американских компаний. Однако, как говорится в исследовании, со временем подорванное доверие приведет к тому, что Берлин и Варшава «не увидят смысла и дальше отдавать предпочтение американским компаниям» при заключении оборонных контрактов.

По словам авторов, такой поворот нанесет ущерб американской оборонной промышленности, которая за счет экспортных заказов снижает издержки на масштабе производства. Главной причиной перемен станет не потеря конкретных военных возможностей, а то, насколько надежным союзником будут считать США. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), в 2021–2025 годах на США пришлось 58% основных вооружений, импортированных европейскими странами НАТО, тогда как в предыдущие пять лет — 64%.

В разных странах ситуация различается. Франция и без того быстро снижает зависимость от американских поставок, поэтому внезапный уход США вряд ли заметно изменит ее закупки. Впрочем, французские чиновники признают, что в военное время им все равно понадобятся американские средства разведки, управления и нанесения ударов. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что выбирать между европейской и американской техникой не обязательно, напомнив, что британская промышленность производит около 15% компонентов каждого F-35.

Расходы на оборону и присутствие войск

Согласно исследованию, частичное сокращение присутствия США, скорее всего, подтолкнет союзников тратить больше на оборону и теснее сотрудничать. Все четыре страны обязались к 2035 году довести базовые оборонные расходы до установленных НАТО 3,5% ВВП.

Польша с 2014 года увеличила расходы более чем вдвое и в этом году намерена выйти на 5% ВВП.

с 2014 года увеличила расходы более чем вдвое и в этом году намерена выйти на 5% ВВП. Германия планирует потратить на армию 649 млрд евро за пять лет, нарастив расходы с 2,4% ВВП в 2025 году до 3,5% к 2029 году.

планирует потратить на армию 649 млрд евро за пять лет, нарастив расходы с 2,4% ВВП в 2025 году до 3,5% к 2029 году. Франции и Великобритании мешают большой госдолг и медленный рост экономики. Госдолг Франции вырос с 98% ВВП в 2019 году до 112% в среднем за 2020–2024 годы.

RAND предостерегает от того, чтобы использовать численность войск как награду или наказание для союзников. Пример Польши показывает, к чему это ведет: в мае Пентагон внезапно отменил переброску туда 4000 военных, а позднее Дональд Трамп пообещал направить 5000. В Варшаве этот поворот отчасти связали с тем, что напомнили Вашингтону: Польша — «образцовый союзник», покупающий американское оружие. Авторы делают вывод, что решения США о размещении войск принимаются «внезапно и легко отменяются».

Рекомендации

В исследовании отмечается, что представленная в феврале концепция «НАТО 3.0» предполагает передать ответственность за неядерную оборону Европы европейским союзникам, а ресурсы США перенаправить в Западное полушарие и Тихоокеанский регион. Однако четкого долгосрочного плана перехода в ней нет.

Авторы призывают администрацию США вместе с союзниками определить сроки и цифры: сколько американских военных останется в Европе в мирное время и сколько будет переброшено в случае войны. По данным Reuters, в ходе нынешнего пересмотра Пентагон должен был к 6 ноября представить военному министру Питу Хегсету как минимум четыре варианта размещения войск, а полный доклад ожидается в декабре.

Исследователи подчеркивают, что ни при одном из рассмотренных сценариев четыре страны не станут искать опоры в безопасности у России или Китая. В совместном заявлении от 26 октября министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании назвали Россию «самой острой долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности».