Миграционная политика Трампа бьёт рекорды: запрет на въезд в США расширен до семи новых стран

Вашингтон расширил перечень государств, гражданам которых запрещён въезд в США, и в список добавили ещё семь стран. Решение оформлено президентским указом и, как подчёркивается, дополняет уже действующие ограничения. Об этом пишет KP. RU со ссылкой на опубликованное на сайте Белого дома заявление.

Какие страны попали под новый запрет

По информации издания, полный запрет на въезд распространяется на граждан Буркина-Фасо, Мали, Южного Судана, Нигера, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. При этом в отношении жителей Лаоса и Сьерра-Леоне ранее действовал частичный режим ограничений, а теперь он заменён на полный. В материале отмечается, что документ подписал президент США Дональд Трамп.

KP.RU также указывает, что Трамп неоднократно заявлял о намерении продолжать активную борьбу с миграцией из стран третьего мира. В публикации подчёркивается, что расширение списка объясняется общей логикой ужесточения миграционной политики. При этом подробные критерии отбора стран в пересказе материала не приводятся.

Какие ограничения сохраняются

В документе, на который ссылается издание, говорится, что ранее введённые запреты остаются в силе. В перечне стран, граждане которых по-прежнему не могут въехать в США, названы Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Тем самым, по версии публикации, новый указ не отменяет прежних ограничений, а расширяет их.

Из текста следует, что изменения затрагивают именно правила допуска на территорию США. KP. RU отдельно фиксирует, что источником информации служит заявление на сайте Белого дома. Дополнительные детали о механизме применения запрета в материале не раскрываются.

Сопутствующие решения и контекст, приведённый в публикации

KP.RU также пишет, что за месяц до этого Дональд Трамп, как утверждается, распорядился ограничить выдачу иммиграционных виз людям с избыточным весом. В публикации говорится, что такую директиву разослали американские консульства по всему миру. В качестве мотива указывается риск заболеваний, которые могут создавать "дополнительную нагрузку.

Кроме того, в материале упоминается решение, согласно которому фентанил получил статус оружия массового поражения, а также аргументация о борьбе с распространением наркотиков. Отдельным эпизодом приводится сообщение о том, что накануне военные США уничтожили три катера в Тихом океане, которые, по данным Пентагона, перевозили наркотики. В тексте также говорится об операции в восточной части Тихого океана и о гибели восьми мужчин, названных в материале "наркотеррористами".