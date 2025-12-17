Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг
Флаг
© unsplash.com by Gene Gallin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Мир
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:13

Миграционная политика Трампа бьёт рекорды: запрет на въезд в США расширен до семи новых стран

США добавили семь стран в список с полным запретом на въезд — Белый дом

Вашингтон расширил перечень государств, гражданам которых запрещён въезд в США, и в список добавили ещё семь стран. Решение оформлено президентским указом и, как подчёркивается, дополняет уже действующие ограничения. Об этом пишет KP. RU со ссылкой на опубликованное на сайте Белого дома заявление.

Какие страны попали под новый запрет

По информации издания, полный запрет на въезд распространяется на граждан Буркина-Фасо, Мали, Южного Судана, Нигера, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. При этом в отношении жителей Лаоса и Сьерра-Леоне ранее действовал частичный режим ограничений, а теперь он заменён на полный. В материале отмечается, что документ подписал президент США Дональд Трамп.

KP.RU также указывает, что Трамп неоднократно заявлял о намерении продолжать активную борьбу с миграцией из стран третьего мира. В публикации подчёркивается, что расширение списка объясняется общей логикой ужесточения миграционной политики. При этом подробные критерии отбора стран в пересказе материала не приводятся.

Какие ограничения сохраняются

В документе, на который ссылается издание, говорится, что ранее введённые запреты остаются в силе. В перечне стран, граждане которых по-прежнему не могут въехать в США, названы Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Тем самым, по версии публикации, новый указ не отменяет прежних ограничений, а расширяет их.

Из текста следует, что изменения затрагивают именно правила допуска на территорию США. KP. RU отдельно фиксирует, что источником информации служит заявление на сайте Белого дома. Дополнительные детали о механизме применения запрета в материале не раскрываются.

Сопутствующие решения и контекст, приведённый в публикации

KP.RU также пишет, что за месяц до этого Дональд Трамп, как утверждается, распорядился ограничить выдачу иммиграционных виз людям с избыточным весом. В публикации говорится, что такую директиву разослали американские консульства по всему миру. В качестве мотива указывается риск заболеваний, которые могут создавать "дополнительную нагрузку.

Кроме того, в материале упоминается решение, согласно которому фентанил получил статус оружия массового поражения, а также аргументация о борьбе с распространением наркотиков. Отдельным эпизодом приводится сообщение о том, что накануне военные США уничтожили три катера в Тихом океане, которые, по данным Пентагона, перевозили наркотики. В тексте также говорится об операции в восточной части Тихого океана и о гибели восьми мужчин, названных в материале "наркотеррористами".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правительство Чехии отказалось принимать нелегальных мигрантов — власти Чехии вчера в 22:12
Чехия захлопнула двери: решение, которое может сломать миграционный сценарий ЕС

Новое правительство Чехии обозначило жёсткую позицию по миграции, сделав шаг, который может изменить баланс сил внутри Евросоюза.

Читать полностью » Назначение нового главы ФРС США состоится в январе — министр финансов Скотт Бессент вчера в 17:45
Секреты ФРС раскрыты: рождественский выбор главы, который перевернёт рынок

Глава Минфина США рассказал о двух кандидатах на пост главы ФРС. Решение будет принято в начале января, что изменит курс монетарной политики страны.

Читать полностью » Интернет-популярность 100-летней китаянки началась после видео внучки — АБН 24 вчера в 17:16
Без диет и запретов: как любовь к еде сделала бабушку символом тёплого долголетия

Столетняя жительница Шанхая стала звездой соцсетей благодаря любви к еде, активному образу жизни и неожиданно популярному семейному блогу.

Читать полностью » Венгрия увеличила закупки газа из РФ на 15% за январь–октябрь – ТАСС вчера в 14:00
Несмотря на политику ЕС: одна страна стала главным покупателем газа из РФ

Венгрия стала крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в ЕС, увеличив закупки на 15%. Что стоит за её первым местом и какие изменения ждут энергорынок?

Читать полностью » Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон вчера в 11:25
Трамп-младший снова удивляет: кто эта женщина, которая перевернула его жизнь

Дональд Трамп-младший сообщил о своей помолвке с моделью Беттиной Андерсон, с которой начал встречаться в 2024 году. Пара была замечена с кольцом на пальце.

Читать полностью » Бельгия пригрозила не разблокировать средства Euroclear без гарантий — Politico вчера в 10:48
Брюссель требует больше гарантий — план по российским активам завис

Бельгия требует дополнительные юридические гарантии от ЕС, считая существующие предложения недостаточными. Узнайте, что на самом деле стоит за этим отказом и какие риски она видит.

Читать полностью » Американцы не разуваются в доме, в отличие от россиян — путешественница Ершова вчера в 10:34
Почему эта деталь в доме вызывает удивление у американцев: думали, что это норма

Путешествующая россиянка рассказала, какие бытовые мелочи и привычки позволяют без слов отличить американца в любой стране.

Читать полностью » Эрдоган поручил кабмину проработать сближение Турции с ЕС – Hürriyet вчера в 10:30
Стамбул разворачивается к Брюсселю: Эрдоган дал сигнал по сближению с ЕС

Анкара снова введет тему сближения с ЕС в повестку. Что стоит за инициативой Эрдогана? Какие шаги рассматриваются на этом пути?

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Охранница признала вину после нападения в школе — ТАСС
Наука
Статины вызывают мышечную боль через кальциевые каналы — JCI
Наука
Качественный сон омолаживает мозг на восемь лет — Таннер
Авто и мото
Продажи премиальных китайских авто в РФ упали в разы — Известия
Авто и мото
Регистрацию праворульных авто приостановили из-за фар — Autonews
Авто и мото
Китайские производители наращивают долю на рынке электромобилей Европы — Reuters
Туризм
Мечеть Ала ад-Дина в Конье стала старейшей в городе
Еда
Шеф-повар Гордон Рамзи готовит болтунью в холодной кастрюле со сливочным маслом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet