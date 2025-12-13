Газовый счёт растёт, обещания тают: энергетическая ловушка захлопывается в США

Резкий рост цен на энергоносители в США обнажил внутренние противоречия американской энергетической политики и поставил под сомнение реализуемость ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Подорожание природного газа уже напрямую отражается на счетах за коммунальные услуги и становится фактором политического давления на администрацию. Об этом сообщает издание "ВЗГЛЯД", анализируя ситуацию на внутреннем энергетическом рынке Соединенных Штатов.

Газовый рынок и рост цен

За последний год оптовые цены на природный газ на ключевом американском хабе Henry Hub выросли более чем на 70% и фактически вернулись к уровням кризисного 2022 года. Это подорожание не осталось абстрактным показателем для статистики и быстро стало ощутимым для домохозяйств. Индекс потребительских цен на газ увеличился на 11,7%, а на электроэнергию — на 5,1%, что заметно превышает общие темпы инфляции.

Рост тарифов особенно чувствителен для населения в зимний период, когда расходы на отопление становятся одной из ключевых статей семейного бюджета. В условиях, когда администрация декларирует курс на снижение стоимости жизни, динамика цен на энергоресурсы превращается в политически уязвимое место.

Конфликт предвыборных обещаний

Основная проблема, с которой столкнулся Белый дом, заключается в противоречии между двумя стратегическими целями. С одной стороны, Дональд Трамп обещал избирателям снижение издержек на жизнь, в том числе за счет доступной энергии. С другой — он последовательно продвигает идею возвращения США статуса энергетической сверхдержавы, основанного на масштабном экспорте нефти и газа.

Для основной электоральной базы республиканцев, прежде всего жителей сельских районов, критически важно дешевое топливо и умеренные коммунальные платежи. Однако для нефтегазовых корпораций, которые также традиционно поддерживают республиканцев, выгодны высокие мировые цены и расширение экспортных поставок. Эти интересы все сложнее совмещать в рамках одной политики.

Экспорт СПГ и давление на внутренний рынок

Администрация США активно сняла ряд ограничений на экспорт сжиженного природного газа. В результате объемы поставок СПГ за рубеж достигли рекордных значений. Однако рост экспорта привел к тому, что внутренний рынок оказался менее обеспеченным ресурсами.

Увеличение экспортных мощностей требует все больших объемов газа. При этом добыча не успевает расти сопоставимыми темпами, что неизбежно толкает цены вверх внутри страны. В итоге счета за отопление и электроэнергию растут быстрее средней инфляции, а обещание доступной энергии для населения становится все сложнее выполнять на практике.

Неравномерное влияние на регионы

Рост коммунальных платежей распределяется по территории США крайне неравномерно. Сильнее всего от подорожания газа страдают северные штаты с холодным климатом, где расходы на отопление составляют значительную часть бюджета домохозяйств. Именно эти регионы традиционно ориентированы на Демократическую партию.

Южные штаты, где климат мягче и структура энергопотребления иная, ощущают рост цен менее остро. При этом для них по-прежнему сохраняются относительно низкие цены на бензин, что позволяет Трампу удерживать поддержку своей электоральной базы. Такая асимметрия временно смягчает политические риски, перекладывая основное бремя роста тарифов на городское и северное население.

Фактор искусственного интеллекта

Дополнительным источником напряжения становится новая инициатива Белого дома в сфере искусственного интеллекта — проект Genesis Mission. Программа предполагает активное внедрение ИИ в науку и оборонную промышленность, что требует колоссальных вычислительных мощностей.

Строительство дата-центров и развитие ИИ-инфраструктуры неизбежно ведут к резкому росту потребления электроэнергии. Уже сейчас прогнозируется рекордный спрос, покрыть который без ввода новых газовых электростанций практически невозможно. При этом строительство таких объектов занимает годы, тогда как потребность в энергии возникает в ближайшей перспективе.

Энергетическая дилемма администрации

В долгосрочной перспективе, ближе к концу десятилетия, удерживать баланс между экспортом, внутренними ценами и развитием энергоемких технологий станет еще сложнее. Администрации Трампа придется выбирать между поддержкой экспортеров, стимулированием проектов в сфере ИИ и выполнением социального запроса на доступные коммунальные услуги.

Простых решений у этой дилеммы нет. Любые попытки искусственно сдерживать цены могут ударить либо по внешнеторговым позициям США, либо по инвестиционной привлекательности энергетического сектора. В результате энергетическая политика все больше превращается в фактор политического риска накануне избирательных циклов.