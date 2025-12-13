Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
газ
газ
© mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосгаз» is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:58

Газовый счёт растёт, обещания тают: энергетическая ловушка захлопывается в США

Оптовые цены на газ в США выросли более чем на 70%

Резкий рост цен на энергоносители в США обнажил внутренние противоречия американской энергетической политики и поставил под сомнение реализуемость ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Подорожание природного газа уже напрямую отражается на счетах за коммунальные услуги и становится фактором политического давления на администрацию. Об этом сообщает издание "ВЗГЛЯД", анализируя ситуацию на внутреннем энергетическом рынке Соединенных Штатов.

Газовый рынок и рост цен

За последний год оптовые цены на природный газ на ключевом американском хабе Henry Hub выросли более чем на 70% и фактически вернулись к уровням кризисного 2022 года. Это подорожание не осталось абстрактным показателем для статистики и быстро стало ощутимым для домохозяйств. Индекс потребительских цен на газ увеличился на 11,7%, а на электроэнергию — на 5,1%, что заметно превышает общие темпы инфляции.

Рост тарифов особенно чувствителен для населения в зимний период, когда расходы на отопление становятся одной из ключевых статей семейного бюджета. В условиях, когда администрация декларирует курс на снижение стоимости жизни, динамика цен на энергоресурсы превращается в политически уязвимое место.

Конфликт предвыборных обещаний

Основная проблема, с которой столкнулся Белый дом, заключается в противоречии между двумя стратегическими целями. С одной стороны, Дональд Трамп обещал избирателям снижение издержек на жизнь, в том числе за счет доступной энергии. С другой — он последовательно продвигает идею возвращения США статуса энергетической сверхдержавы, основанного на масштабном экспорте нефти и газа.

Для основной электоральной базы республиканцев, прежде всего жителей сельских районов, критически важно дешевое топливо и умеренные коммунальные платежи. Однако для нефтегазовых корпораций, которые также традиционно поддерживают республиканцев, выгодны высокие мировые цены и расширение экспортных поставок. Эти интересы все сложнее совмещать в рамках одной политики.

Экспорт СПГ и давление на внутренний рынок

Администрация США активно сняла ряд ограничений на экспорт сжиженного природного газа. В результате объемы поставок СПГ за рубеж достигли рекордных значений. Однако рост экспорта привел к тому, что внутренний рынок оказался менее обеспеченным ресурсами.

Увеличение экспортных мощностей требует все больших объемов газа. При этом добыча не успевает расти сопоставимыми темпами, что неизбежно толкает цены вверх внутри страны. В итоге счета за отопление и электроэнергию растут быстрее средней инфляции, а обещание доступной энергии для населения становится все сложнее выполнять на практике.

Неравномерное влияние на регионы

Рост коммунальных платежей распределяется по территории США крайне неравномерно. Сильнее всего от подорожания газа страдают северные штаты с холодным климатом, где расходы на отопление составляют значительную часть бюджета домохозяйств. Именно эти регионы традиционно ориентированы на Демократическую партию.

Южные штаты, где климат мягче и структура энергопотребления иная, ощущают рост цен менее остро. При этом для них по-прежнему сохраняются относительно низкие цены на бензин, что позволяет Трампу удерживать поддержку своей электоральной базы. Такая асимметрия временно смягчает политические риски, перекладывая основное бремя роста тарифов на городское и северное население.

Фактор искусственного интеллекта

Дополнительным источником напряжения становится новая инициатива Белого дома в сфере искусственного интеллекта — проект Genesis Mission. Программа предполагает активное внедрение ИИ в науку и оборонную промышленность, что требует колоссальных вычислительных мощностей.

Строительство дата-центров и развитие ИИ-инфраструктуры неизбежно ведут к резкому росту потребления электроэнергии. Уже сейчас прогнозируется рекордный спрос, покрыть который без ввода новых газовых электростанций практически невозможно. При этом строительство таких объектов занимает годы, тогда как потребность в энергии возникает в ближайшей перспективе.

Энергетическая дилемма администрации

В долгосрочной перспективе, ближе к концу десятилетия, удерживать баланс между экспортом, внутренними ценами и развитием энергоемких технологий станет еще сложнее. Администрации Трампа придется выбирать между поддержкой экспортеров, стимулированием проектов в сфере ИИ и выполнением социального запроса на доступные коммунальные услуги.

Простых решений у этой дилеммы нет. Любые попытки искусственно сдерживать цены могут ударить либо по внешнеторговым позициям США, либо по инвестиционной привлекательности энергетического сектора. В результате энергетическая политика все больше превращается в фактор политического риска накануне избирательных циклов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ДНР: малый и средний бизнес стал ключевой опорой экономики региона — Любовь Луговая сегодня в 11:49
Сила малого и среднего бизнеса в ДНР: как предприниматели становятся ключевыми игроками экономики

Число малых и средних предприятий в ДНР за год выросло на 7% и достигло 60 тысяч — власти ожидают сохранения темпов роста и в 2026 году.

Читать полностью » Объём вкладов в Кабардино-Балкарии достиг 48,4 млрд рублей — Залина Бейтуганова сегодня в 8:09
Бизнес удвоил счета, люди несут деньги в банки: финансовый разворот на Северном Кавказе

Портфель средств бизнеса и жителей Северного Кавказа вырос более чем на 40% и достиг 446 млрд рублей, при этом корпоративный сегмент показал рекордную динамику.

Читать полностью » Ошибки в юридических документах привели к потерям — адвокат Жмурко вчера в 16:42
В суд без юриста — как в море без компаса: шанс добраться до цели почти нулевой

Ошибка в юридических вопросах может стоить слишком дорого. Адвокат объяснила, когда без юриста нельзя обойтись, даже если вы уверены в своих знаниях.

Читать полностью » Прозрачность финансов помогает избежать конфликтов в семье — психолог Зберовский вчера в 13:55
Секреты гармонии в семье: почему прозрачность финансов может уберечь от разводов

Психолог Андрей Зберовский объяснил, как прозрачность в расходах и общие накопления помогают укрепить доверие и предотвратить конфликты в семье.

Читать полностью » Снижение объёмов выдачи кредитных карт связано с ужесточением контроля — Беляев вчера в 12:46
Центробанк закрутил гайки: как ужесточение правил изменило рынок кредитных карт в России

В России наблюдается резкое снижение объемов выдачи кредитных карт, что связано с усилением контроля со стороны ЦБ и уходом теневых пользователей с рынка.

Читать полностью » ЦБ сообщил сумму иска к Euroclear вчера в 12:39
Счёт предъявлен: ЦБ требует от Euroclear сумму замороженных активов плюс компенсацию упущенной выгоды

Банк России подал иск к Euroclear на миллиарды рублей из-за замороженных активов. Этот шаг поднимает вопросы о финансовой безопасности и международной ответственности.

Читать полностью » Спекуляции с валютой всегда приводят к убыткам — аналитик Голубовский вчера в 12:20
Рынок валют — не для всех: как не стать жертвой эмоций при спекуляциях

Дмитрий Голубовский рассказал, почему обычные люди чаще теряют деньги на валютных спекуляциях и как управлять активами, имея знания в макроэкономике.

Читать полностью » Выдача кредитных карт в России в ноябре 2025 года упала до минимума с апреля 2022 года — ОКБ вчера в 10:19
Банки сбавили обороты: что происходит с кредитными картами в России

Рынок кредитных карт в России переживает резкое замедление: объёмы выдачи откатились к уровню 2022 года на фоне регулирования и роста рисков.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Лечение рака простаты у Карла III перевели в контролируемую форму — врач Черемушкин
Красота и здоровье
Ежегодные обследования снижают риск запущенных заболеваний — Роспотребнадзор
Наука
Пик метеорного потока Геминиды ожидается в ночь на 14 декабря — ИКИ РАН
Туризм
Крымские отели снижают стоимость размещения при групповом заезде — эксперт Тарасенко
Общество
Восемь регионов показали свои сказки на выставке — Национальный центр Россия
Наука
Землетрясения чаще фиксируют в периоды лунного перигея — астроном Назаров
ЮФО
Пенсионерка в Крыму передала мошенникам 260 тысяч рублей — МВД Крыма
Садоводство
Слишком большой горшок вызывает загнивание клубня цикламена — агроном
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet