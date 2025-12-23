Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:25

Экономика США рванула сильнее, чем за последние два года — рынки получили неожиданный сигнал

Экономика США показала максимальный рост за два года в III квартале — Bloomberg

Экономика США в третьем квартале продемонстрировала динамику, которая не фиксировалась в стране на протяжении последних двух лет. Рост оказался выше ожиданий аналитиков и стал важным сигналом для рынков на фоне сохраняющейся неопределённости в мировой экономике. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Бюро экономического анализа США.

Рекордный рост ВВП

Согласно опубликованным данным, в III квартале валовой внутренний продукт США с поправкой на инфляцию вырос на 4,3% в годовом выражении. Это самый высокий показатель за последние два года. Для сравнения, во II квартале рост американской экономики составлял 3,8%, что делает текущую динамику заметным ускорением.

Bloomberg отмечает, что столь сильные темпы роста стали результатом сразу нескольких факторов. В их числе — устойчивые потребительские расходы, стабильная активность бизнеса и более спокойная торговая политика, снизившая давление на внешнеэкономические связи.

Роль потребления и бизнеса

Агентство подчёркивает, что ключевым драйвером роста остаётся внутренний спрос. Американские потребители продолжают активно тратить средства, несмотря на сохраняющиеся инфляционные риски, а компании наращивают инвестиции и поддерживают деловую активность.

Более предсказуемая торговая среда также сыграла свою роль, позволив бизнесу планировать поставки и издержки с меньшими рисками. В совокупности это обеспечило ускорение экономического роста в летние месяцы.

Неравномерное влияние на домохозяйства

При этом аналитики обращают внимание на сохраняющийся дисбаланс внутри экономики. Ранее сообщалось, что наиболее комфортно в текущих условиях чувствуют себя домохозяйства с высокими доходами. Для семей со средним и низким уровнем дохода ситуация остаётся более сложной.

Эксперты отмечают, что среднестатистическое американское домохозяйство едва удерживается на плаву с точки зрения реального роста заработной платы. Одной из причин называют подорожание ряда импортных товаров, вызванное пошлинами, введёнными при президенте Дональде Трампе, что продолжает оказывать давление на покупательскую способность.

