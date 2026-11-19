Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность пересмотреть состав американских сил в Европе, и один из спорных вопросов — судьба шести эсминцев типа "Арли Бёрк", базирующихся в испанском порту Рота. Несмотря на напряженность в отношениях с Мадридом, эксперты Фонда защиты демократий (FDD) предупреждают, что вывод этих кораблей станет стратегической ошибкой и лишит США и союзников важного щита от воздушных и ракетных угроз.

В Вашингтоне недовольны оборонными расходами Испании: в июне премьер-министр Педро Санчес заявил, что они останутся на уровне 2% ВВП, отклонив призывы НАТО довести их до 5%. Кроме того, в начале года Мадрид ограничил американцам использование испанского воздушного пространства для операций против Ирана. На этом фоне США могут захотеть сократить военное присутствие в стране.

База в Роте стала одной из ключевых опор безопасности в регионе. Решение об увеличении числа эсминцев, базирующихся здесь, с четырех до шести закреплено соглашением 2023 года. Корабли оснащены системой ПРО Aegis и способны перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Последние два года до четырех эсминцев из Роты дежурили в Восточном Средиземноморье, защищая Израиль и американские интересы от иранских угроз.

Аналитики FDD — бывший сотрудник Европейского командования ВС США контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери и Брэдли Боумен — считают, что европейские флоты в обозримом будущем не смогут заменить эти силы. Хотя у Испании есть фрегаты типа "Альваро де Басан", возможности Европы по перехвату баллистических ракет на море остаются минимальными. Ни один другой европейский корабль не обеспечивает мобильную многофункциональную ПВО с длительным пребыванием в районе патрулирования.

Благодаря базированию в Испании эсминцы проводят в море значительно больше времени, чем корабли, которым приходится пересекать Атлантику из США, а значит, флот чаще находится в боевой готовности. Кроме того, в Роте есть пункт обеспечения подводных лодок, узлы снабжения и объекты сил специальных операций ВМС, что позволяет из одного места действовать в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Командующий 6-м флотом США вице-адмирал Джеффри Андерсон ранее говорил, что прибытия шестого эсминца давно ждали, — то есть флоту нужно не сокращение, а усиление присутствия. Монтгомери и Боумен приходят к выводу, что Вашингтон вправе требовать от Испании большего вклада в оборону, но меры давления должны быть взвешенными. По их мнению, вывод эсминцев из Роты ударит по безопасности самих США и оставит без прикрытия южный фланг НАТО и важные торговые пути — брешь, которую европейские союзники не смогут закрыть десятилетиями.