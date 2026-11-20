Власти США официально отказались от идеи использования морских судов для проведения массовых депортаций мигрантов. Об этом стало известно из ответа Службы иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на запрос членов Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Ранее, согласно публикациям The New York Times, Министерство обороны США рассматривало возможность развертывания морского флота для транспортировки крупных групп задержанных в страны Центральной и Южной Америки. В качестве одного из вариантов предлагалось задействовать выводящееся из эксплуатации учебное судно Golden Bear, ранее принадлежавшее академии Cal Poly Maritime.

Golden Bear представляет собой судно валовым водоизмещением 12 500 тонн с жилыми помещениями, рассчитанными на 300 курсантов. После 30 лет службы судно начало процесс вывода из эксплуатации в преддверии ввода в строй нового учебного флота в 2027 году. Golden Bear должен был стать одним из трех кораблей, возвращаемых в Морскую администрацию США (MARAD). Для сравнения: его однотипное судно State of Maine было запланировано к возврату в MARAD на конец июля 2026 года, а учебный корабль TS Kennedy был официально списан и передан администрации 16 сентября 2025 года.

Помимо использования собственных ресурсов, Министерство обороны, по имеющимся данным, вступало в переговоры с рядом европейских судоходных компаний о возможном фрахте иностранных судов для целей депортации.

Данные планы вызвали резкое противодействие в Конгрессе. Двое высокопоставленных демократов в своем обращении к ICE подчеркнули, что использование судов для таких целей сопряжено с «огромными операционными, правовыми проблемами и рисками в области безопасности», а также назвали подобный подход «глубоко бесчеловечным». Кроме того, законодатели указали на неоправданные расходы и попытку переложить финансовое бремя депортаций на бюджет Министерства обороны.

В официальном письме от 16 ноября и.о. директора ICE Дэвид Дж. Вентурелла подтвердил, что предварительные обсуждения и гипотетические планы были отклонены. Он заявил, что Министерство внутренней безопасности (DHS) определило: использование судов — будь то учебные корабли или частные иностранные суда — для депортации исключено.

В ведомстве уточнили, что выполнение миссии по обеспечению соблюдения федерального иммиграционного законодательства продолжится в гуманном и эффективном режиме с использованием исключительно наземного и воздушного транспорта.