Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн
© commons.wikimedia.org by Ralph Alswang, White House photographer is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:37

100 тысяч документов и ни одного "неприкасаемого": скандал вокруг дела Эпштейна обостряется

Минюст США отказался скрывать имена влиятельных фигур в деле Эпштейна — ТАСС

Министерство юстиции США заявило, что при дальнейшей публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна не будет вырезать сведения ради защиты известных людей и политически значимых фигур. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Публикация материалов и причины ретуши

"Никаких изъятий для защиты известных личностей и политических значимых персон не производилось и не будет производиться далее", — говорится в заявлении Минюста.

Ведомство подчеркнуло, что претензии законодателей связаны с тем, что некоторые файлы, обнародованные 19 декабря, были отредактированы и частично скрыты. Речь идёт о массиве примерно в 100 тыс. документов и фотографий.

Минюст пояснил, что часть опубликованных материалов временно убрали из публичного доступа после обращений жертв Эпштейна и их адвокатов. По их просьбе отдельные документы изъяли на проверку, после чего обещают вернуть их с изъятиями. При этом ведомство отдельно оговорило, что ретушь будет касаться защиты личной информации потерпевших.

Конфликт с законодателями и что требуют в Конгрессе

Минюст также сообщил, что намерен опубликовать ещё "сотни тысяч страниц" по делу Эпштейна. Ведомство отметило, что проверка может существенно замедлить темпы раскрытия материалов, потому что каждый документ просматривается перед публикацией. По заявлению министерства, более 200 юристов работают круглые сутки, чтобы не допустить раскрытия данных жертв.

На этом фоне ряд законодателей заявил о готовности добиваться ответственности главы Минюста и генерального прокурора США Пэм Бонди. О намерении инициировать обвинение в неуважении к Конгрессу в эфире CBS в воскресенье сообщили конгрессмены Томас Мэсси (республиканец от Кентукки) и Ро Ханна (демократ от Калифорнии). Они считают, что требование рассекретить все материалы выполнено не полностью, а часть ключевых документов до сих пор не обнародована.

Контекст дела Эпштейна

Джеффри Эпштейна задержали в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявляла о свидетельствах того, что в 2002–2005 годах он организовывал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование в США прекратили после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

В материалах дела, как указывалось ранее, фигурирует широкий круг знакомых Эпштейна — действующие и бывшие чиновники разных стран, предприниматели и звёзды шоу-бизнеса. В числе упомянутых знакомых назывались 42-й президент США Билл Клинтон и Дональд Трамп.

