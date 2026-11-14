В США мало просто сдать военное ПО: новая политика изменит представление об успехе программ

Военное министерство США переходит к новой системе оценки оборонных закупок: главным критерием станет то, насколько закупленное помогает решать боевые задачи, а не соблюдение бюрократических процедур. Как заявил в ноябре 2025 года военный министр Пит Хегсет, работу специалистов по контрактам теперь будут оценивать не по формальному соответствию спецификациям, а по реальной пользе продукции.

В ходе реформы управления программ преобразуют в портфели закупок, во главе каждого из которых стоит руководитель (PAE), лично отвечающий за результаты всего портфеля. В ВВС США переход завершился в июле 2026 года: назначены руководители всех 17 портфелей.

Новые правила для программного обеспечения

В сентябре 2026 года тот же подход распространили на разработку ПО. Согласно инструкции Минобороны № 8430.01 об ускоренной разработке программного обеспечения, в отчетах теперь главное — польза для конечного пользователя и выполнение задачи. Технические показатели, например частота выпуска обновлений, остаются лишь внутренними ориентирами для команд разработчиков и больше не считаются мерилом успеха программы.

Инструкция различает три уровня результатов:

продукт работы - созданные функции, версии программ и отчеты;

- созданные функции, версии программ и отчеты; изменения - то, как меняется работа системы или пользователя и как это сказывается на задаче (например, аналитик тратит на операцию вдвое меньше времени);

- то, как меняется работа системы или пользователя и как это сказывается на задаче (например, аналитик тратит на операцию вдвое меньше времени); итоговый эффект - успех операции, вплоть до спасенных жизней и бесперебойного доступа к важным сервисам.

Перемены вызваны низкой эффективностью крупных государственных ИТ-проектов. Группа 18F Управления общих служб США (GSA), ссылаясь на данные Standish Group, приводила оценку, согласно которой 87% крупных государственных программ разработки ПО заканчиваются неудачей. По мнению Брайона Крогера, сооснователя Kessel Run и главы компании Rise8, беда в том, что система нацелена на активность и объем выпущенного, а не на конечный результат.

Как изменятся контракты

Сейчас государство часто платит за человеко-часы и перечень функций — даже по контрактам с твердой ценой. В итоге оно оплачивает время подрядчика независимо от того, стало ли войскам легче выполнять задачи. Программа может быть формально "сдана в эксплуатацию", но операторы ею не пользуются, потому что она не вписывается в их реальную работу.

Новый подход предполагает не прописывать конкретные функции в контракте на ранних этапах. Вместо этого в нем определяют, какого результата нужно добиться, и как будут измеряться изменения в работе системы или пользователей, ведущие к этому результату. Успешной программа будет считаться только после того, как ее внедрят и эти изменения подтвердятся в реальной эксплуатации.