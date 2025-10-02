Продаётся: имя, адрес, номер — и никаких ордеров. Америка застряла между свободой и угрозой

В США разгорелась новая политическая дискуссия вокруг защиты персональных данных. Сенатор от Техаса Тед Круз (республиканец) стал единственным возражающим противником законопроекта, который мог бы распространить защиту от доксинга и утечек личной информации на всех жителей страны.

Законопроект Уайдена

Инициатором выступил сенатор Рон Уайден (демократ, штат Орегон). Его законопроект S.2850 - "Закон о защите американцев от доксинга и политического насилия" — предполагал, что те же меры, которые уже действуют для защиты федеральных законодателей и их семей, будут доступны каждому американцу.

Суть инициативы: запретить брокерам данных собирать и продавать персональную информацию без согласия, включая домашние адреса, номера телефонов, финансовые данные.

"Члены Конгресса не должны подвергаться особому обращению. Наши избиратели заслуживают защиты от насилия, преследования и других криминальных угроз", — заявил сенатор Рон Уайден.

Он добавил, что защита всех граждан также повысит безопасность военных и сотрудников разведки, включая тайных агентов.

Почему выступил против Круз

Тед Круз возразил против принятия документа в порядке единогласного согласия. Его аргумент — законопроект может ограничить работу правоохранительных органов, якобы мешая им находить, например, адреса сексуальных преступников.

Он также заблокировал второй проект Уайдена (S.2851), который расширял бы защиту данных на государственных служащих, их сотрудников, а также жертв домашнего и сексуального насилия.

Круз пояснил, что "заинтересован в расширении защиты на настолько широкую область, насколько это осуществимо и практично, но ответ на этот вопрос пока не проработан".

Почему это важно

В США действует многомиллиардная индустрия брокеров данных. Эти компании собирают персональные сведения с мобильных устройств, приложений и онлайн-сервисов, а затем перепродают их — в том числе государственным органам, которые обходятся без ордера при покупке таких данных.

Однако эта практика несёт риски:

уязвимость киберсистем;

массовые утечки;

использование информации для преступлений.

Недавние случаи в Миннесоте показали угрозу напрямую: убийца, предположительно, получил адреса двух законодателей у брокеров данных. Один из них погиб.

Сравнение законопроектов

Законопроект Кого защищает Особенности S.2850 Все жители США Запрет брокерам данных продавать личные сведения без согласия S.2851 Госслужащие, персонал, жертвы насилия Расширение защиты на уязвимые группы населения Действующие меры Члены Конгресса и их семьи Уже действуют, но не распространяются на граждан

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сохранять особые правила только для законодателей.

Последствие: уязвимость простых граждан и рост преступлений.

Альтернатива: распространить защиту на всех жителей США.

Ошибка: медлить с реформой регулирования брокеров данных.

Последствие: новые утечки и использование данных для насилия.

Альтернатива: федеральный закон о прозрачности и ограничении продажи персональных данных.

Ошибка: спорить о политике вместо реформы.

Последствие: рост недоверия к власти.

Альтернатива: bipartisan-поддержка защиты конфиденциальности.

А что если…

А что если США не примет таких законов? Индустрия брокеров продолжит работать без ограничений, а риски для частной жизни и безопасности будут только расти. В долгосрочной перспективе это может привести к новым трагедиям и подорвать доверие граждан к цифровой инфраструктуре страны.

Плюсы и минусы инициативы Уайдена

Плюсы Минусы Усиление защиты для всех граждан Может осложнить работу полиции Снижение риска доксинга и преследований Лоббисты индустрии будут сопротивляться Повышение доверия к цифровым сервисам Необходимость дополнительных ресурсов для контроля Баланс интересов общества и государства Возможные юридические коллизии с существующими законами

FAQ

Что такое доксинг?

Это публикация или продажа личной информации без согласия человека с целью навредить ему.

Кто такие брокеры данных?

Это компании, которые собирают и перепродают персональные сведения пользователей — адреса, контакты, финансы, историю местоположений.

Как законопроект помог бы простым гражданам?

Он запретил бы продажу личной информации без согласия, что снижает риск утечек и атак.

Мифы и правда

Миф: защита данных нужна только политикам.

Правда: уязвимы все граждане, включая жертв насилия.

Миф: без продажи данных компании не выживут.

Правда: возможны прозрачные бизнес-модели с согласием пользователей.

Миф: законопроект парализует работу полиции.

Правда: он ограничивает брокеров, но не лишает правоохранителей легальных способов доступа.

Исторический контекст

2021 — рост скандалов вокруг утечек персональных данных в США. 2023 — Конгресс обсуждает регулирование брокеров, но без результата. 2024 — новые случаи доксинга законодателей усиливают общественное давление. 2025 — законопроекты S.2850 и S.2851 блокированы сенатором Крузом.

3 интересных факта