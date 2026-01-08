Вашингтон принял радикальное решение: США сделали шаг назад от глобальных обязательств

Соединённые Штаты объявили о немедленном выходе из Зеленого климатического фонда ООН и прекращении участия в его работе. Решение оформлено официальным уведомлением и уже вступило в силу. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

Решение о выходе и его правовая основа

Как следует из сообщения американского Минфина, ведомство проинформировало Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund, GCF) о выходе США из состава участников и о прекращении полномочий американской стороны в совете директоров фонда. В заявлении подчёркивается, что данное решение действует незамедлительно.

Выход из фонда стал частью более масштабного шага. В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций. В Белом доме уточнили, что документ обязывает исполнительные департаменты и агентства прекратить участие и финансирование 35 организаций вне системы ООН, а также 31 структуры ООН.

Позиция Министерства финансов США

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент в комментарии к решению дал критическую оценку деятельности Зеленого климатического фонда. Он охарактеризовал GCF как "радикальную организацию", поставившую, по его словам, под сомнение базовый принцип связи энергетики с экономическим развитием.

"Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, подобные Зеленому климатическому фонду (GCF), цели которых противоречат тому факту, что доступная и надежная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности", — заявил Бессент.

Роль и статус Зеленого климатического фонда

Зеленый климатический фонд был создан в 2010 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он задумывался как оперативный финансовый механизм для поддержки развивающихся государств в борьбе с последствиями изменения климата и в реализации программ по его смягчению.