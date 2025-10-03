321 выстрел в зелёную экономику: что стоит за массовой отменой грантов в США

Министерство энергетики США объявило об аннулировании сотен грантов, ранее выделенных на развитие проектов в области возобновляемой энергетики и технологий улавливания углерода. Решение вызвало широкий резонанс, поскольку речь идёт не только о миллиардных суммах, но и о политической подоплёке.

Масштаб отмены

В среду вечером ведомство сообщило, что отзывает 321 грант на общую сумму 7,56 миллиарда долларов. Это финансирование было распределено по разным программам — от водородных хабов до инициатив по прямому улавливанию CO₂ из воздуха.

Однако список проектов, попавших под сокращения, министерство не опубликовало. Его удалось получить только отдельным СМИ. По данным E&E News и Heatmap, большая часть отмен коснулась штатов, которые на последних выборах поддержали Камалу Харрис.

Какие проекты под ударом

Особое внимание привлекли водородные хабы. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что в числе отменённых оказался проект стоимостью 1,2 миллиарда долларов, связанный с Альянсом за возобновляемые чистые водородные энергетические системы. Аналогичные хабы в Техасе и Луизиане также оказались под угрозой.

Кроме того, свернули как минимум 10 проектов по прямому улавливанию углекислого газа общей стоимостью 47,3 миллиона долларов. Тем не менее, некоторые инициативы удалось сохранить — они продолжаются в Аляске, Кентукки, Луизиане и Северной Дакоте.

Интересно, что нефтегазовые корпорации активно поддерживают направление DAC. Причина проста: уловленный углекислый газ можно закачивать в старые скважины для увеличения добычи нефти.

География отмен

Среди штатов, потерявших многомиллиардные контракты, оказались: Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Гавайи, Иллинойс, Айова, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Теннесси, Вермонт и Вашингтон.

Рассел Воут, директор Административно-бюджетного управления, в соцсетях подтвердил, что большинство этих штатов голосовали за Харрис. Он добавил комментарий, явно подчеркивающий политический подтекст:

"Климатическая повестка левых отменяется", — заявил директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут.

При этом ни один из "красных" штатов, голосовавших за Дональда Трампа, в его список не попал.

Как распределялись гранты

Первоначально средства предоставлялись через различные подразделения Министерства энергетики: Агентство перспективных исследовательских проектов в сфере энергетики (ARPA-E), программы демонстрации чистой энергии, энергоэффективности, а также департаменты ископаемой энергетики и производства.

Любопытная деталь: 26% всех грантов были выданы в промежуток между Днём выборов и Днём инаугурации президента. Ведомство подчеркнуло, что полномочия главы государства сохраняются до официального вступления нового президента в должность.

Сравнение: крупные отменённые проекты

Направление Масштаб отмены Примечание Водородные хабы Более 1,2 млрд $ Включая проект в Калифорнии Прямое улавливание CO₂ 10 проектов на 47,3 млн $ Сохранены отдельные в 4 штатах Чистая энергетика и производство 3,7 млрд $ (май 2025) Металлургия, цемент, электростанции Контракты EPA 20 млрд $ Уже обжалуются в судах

Судебные тяжбы

Отмена грантов уже вызвала волну исков против правительства. Многие компании пытаются через суд сохранить финансирование. Опыт с Агентством по охране окружающей среды (EPA), которое ранее расторгло контракты на 20 миллиардов долларов, показывает неоднозначность судебной практики.

Федеральный окружной суд признал действия EPA "произвольными и капризными". Но апелляционный суд, напротив, встал на сторону агентства, заявив, что оно проявило "надлежащий надзор и управление". Теперь аналогичный путь предстоит и Министерству энергетики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выдача грантов в условиях политической турбулентности.

Последствие: массовая отмена контрактов новым руководством.

Альтернатива: жёсткие гарантии финансирования на уровне федерального законодательства.

Ошибка: отсутствие прозрачности в списке отменённых проектов.

Последствие: рост недоверия и слухов о политической подоплёке.

Альтернатива: публикация открытого реестра с пояснениями.

А что если отмены продолжатся?

Если курс на сворачивание чистой энергетики сохранится, США рискуют потерять лидерство в области водородных технологий и DAC. Инвестиции могут уйти в Европу или Азию, где правительства стабильно поддерживают зелёные инициативы.

Плюсы и минусы для отрасли

Плюсы Минусы Возможность пересмотра неэффективных проектов Потеря миллиардов инвестиций Освобождение бюджета для других направлений Уход инвесторов в другие страны Поддержка нефтегазового сектора Замедление декарбонизации экономики

FAQ

Как выбрать перспективные направления для инвестиций в США?

Сейчас безопаснее вкладываться в проекты с поддержкой традиционной энергетики или смешанных технологий.

Сколько времени займёт обжалование решений?

У получателей есть 30 дней на подачу апелляции, но судебные разбирательства могут растянуться на годы.

Что лучше: проекты DAC или водородные хабы?

Оба направления важны для снижения выбросов. DAC имеет поддержку нефтегазовой отрасли, водородные хабы — промышленности и транспорта.

Мифы и правда

Миф: отмена грантов означает полный отказ от чистой энергетики.

Правда: часть проектов остаётся, но приоритет смещён в сторону ископаемого топлива.

Миф: гранты выдавались только "синим" штатам.

Правда: некоторые проекты были и в "красных", но под удар попали в основном регионы, поддержавшие Харрис.

Миф: обжаловать решение невозможно.

Правда: уже несколько получателей грантов подали апелляции.

3 интересных факта

США вложили в программы чистой энергетики более 100 млрд долларов за последние десять лет. DAC-технологии впервые начали активно внедрять в Исландии, где CO₂ закачивают в базальтовые породы. Водородные хабы в Европе активно поддерживаются Еврокомиссией: только Германия планирует инвестировать более 9 млрд евро.

Исторический контекст