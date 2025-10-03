321 выстрел в зелёную экономику: что стоит за массовой отменой грантов в США
Министерство энергетики США объявило об аннулировании сотен грантов, ранее выделенных на развитие проектов в области возобновляемой энергетики и технологий улавливания углерода. Решение вызвало широкий резонанс, поскольку речь идёт не только о миллиардных суммах, но и о политической подоплёке.
Масштаб отмены
В среду вечером ведомство сообщило, что отзывает 321 грант на общую сумму 7,56 миллиарда долларов. Это финансирование было распределено по разным программам — от водородных хабов до инициатив по прямому улавливанию CO₂ из воздуха.
Однако список проектов, попавших под сокращения, министерство не опубликовало. Его удалось получить только отдельным СМИ. По данным E&E News и Heatmap, большая часть отмен коснулась штатов, которые на последних выборах поддержали Камалу Харрис.
Какие проекты под ударом
Особое внимание привлекли водородные хабы. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что в числе отменённых оказался проект стоимостью 1,2 миллиарда долларов, связанный с Альянсом за возобновляемые чистые водородные энергетические системы. Аналогичные хабы в Техасе и Луизиане также оказались под угрозой.
Кроме того, свернули как минимум 10 проектов по прямому улавливанию углекислого газа общей стоимостью 47,3 миллиона долларов. Тем не менее, некоторые инициативы удалось сохранить — они продолжаются в Аляске, Кентукки, Луизиане и Северной Дакоте.
Интересно, что нефтегазовые корпорации активно поддерживают направление DAC. Причина проста: уловленный углекислый газ можно закачивать в старые скважины для увеличения добычи нефти.
География отмен
Среди штатов, потерявших многомиллиардные контракты, оказались: Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Гавайи, Иллинойс, Айова, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Теннесси, Вермонт и Вашингтон.
Рассел Воут, директор Административно-бюджетного управления, в соцсетях подтвердил, что большинство этих штатов голосовали за Харрис. Он добавил комментарий, явно подчеркивающий политический подтекст:
"Климатическая повестка левых отменяется", — заявил директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут.
При этом ни один из "красных" штатов, голосовавших за Дональда Трампа, в его список не попал.
Как распределялись гранты
Первоначально средства предоставлялись через различные подразделения Министерства энергетики: Агентство перспективных исследовательских проектов в сфере энергетики (ARPA-E), программы демонстрации чистой энергии, энергоэффективности, а также департаменты ископаемой энергетики и производства.
Любопытная деталь: 26% всех грантов были выданы в промежуток между Днём выборов и Днём инаугурации президента. Ведомство подчеркнуло, что полномочия главы государства сохраняются до официального вступления нового президента в должность.
Сравнение: крупные отменённые проекты
|Направление
|Масштаб отмены
|Примечание
|Водородные хабы
|Более 1,2 млрд $
|Включая проект в Калифорнии
|Прямое улавливание CO₂
|10 проектов на 47,3 млн $
|Сохранены отдельные в 4 штатах
|Чистая энергетика и производство
|3,7 млрд $ (май 2025)
|Металлургия, цемент, электростанции
|Контракты EPA
|20 млрд $
|Уже обжалуются в судах
Судебные тяжбы
Отмена грантов уже вызвала волну исков против правительства. Многие компании пытаются через суд сохранить финансирование. Опыт с Агентством по охране окружающей среды (EPA), которое ранее расторгло контракты на 20 миллиардов долларов, показывает неоднозначность судебной практики.
Федеральный окружной суд признал действия EPA "произвольными и капризными". Но апелляционный суд, напротив, встал на сторону агентства, заявив, что оно проявило "надлежащий надзор и управление". Теперь аналогичный путь предстоит и Министерству энергетики.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выдача грантов в условиях политической турбулентности.
-
Последствие: массовая отмена контрактов новым руководством.
-
Альтернатива: жёсткие гарантии финансирования на уровне федерального законодательства.
-
Ошибка: отсутствие прозрачности в списке отменённых проектов.
-
Последствие: рост недоверия и слухов о политической подоплёке.
-
Альтернатива: публикация открытого реестра с пояснениями.
А что если отмены продолжатся?
Если курс на сворачивание чистой энергетики сохранится, США рискуют потерять лидерство в области водородных технологий и DAC. Инвестиции могут уйти в Европу или Азию, где правительства стабильно поддерживают зелёные инициативы.
Плюсы и минусы для отрасли
|Плюсы
|Минусы
|Возможность пересмотра неэффективных проектов
|Потеря миллиардов инвестиций
|Освобождение бюджета для других направлений
|Уход инвесторов в другие страны
|Поддержка нефтегазового сектора
|Замедление декарбонизации экономики
FAQ
Как выбрать перспективные направления для инвестиций в США?
Сейчас безопаснее вкладываться в проекты с поддержкой традиционной энергетики или смешанных технологий.
Сколько времени займёт обжалование решений?
У получателей есть 30 дней на подачу апелляции, но судебные разбирательства могут растянуться на годы.
Что лучше: проекты DAC или водородные хабы?
Оба направления важны для снижения выбросов. DAC имеет поддержку нефтегазовой отрасли, водородные хабы — промышленности и транспорта.
Мифы и правда
-
Миф: отмена грантов означает полный отказ от чистой энергетики.
-
Правда: часть проектов остаётся, но приоритет смещён в сторону ископаемого топлива.
-
Миф: гранты выдавались только "синим" штатам.
-
Правда: некоторые проекты были и в "красных", но под удар попали в основном регионы, поддержавшие Харрис.
-
Миф: обжаловать решение невозможно.
-
Правда: уже несколько получателей грантов подали апелляции.
3 интересных факта
-
США вложили в программы чистой энергетики более 100 млрд долларов за последние десять лет.
-
DAC-технологии впервые начали активно внедрять в Исландии, где CO₂ закачивают в базальтовые породы.
-
Водородные хабы в Европе активно поддерживаются Еврокомиссией: только Германия планирует инвестировать более 9 млрд евро.
Исторический контекст
-
2013-2016: активный рост программ поддержки солнечной и ветровой энергетики.
-
2020: запуск крупных инициатив по DAC и водороду.
-
2024: рекордные гранты на чистую энергетику.
-
Май 2025: отмена контрактов на 3,7 млрд долларов.
-
Октябрь 2025: отзыв 321 гранта на 7,56 млрд долларов.
