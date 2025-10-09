Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Александр Гордон
Александр Гордон
© commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:44

Уехать можно, выйти нельзя: Гордон объяснил, почему гражданство США стало ловушкой

Александр Гордон объяснил, почему не отказался от американского гражданства

Александр Гордон объяснил, почему не стал отказываться от американского гражданства, которое получил ещё в конце 1980-х. По словам телеведущего, дело не в идеологических причинах или ностальгии, а в банальной экономике: отказаться от паспорта США — дорогое удовольствие.

"То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требуют 30 процентов [от общей стоимости имущества] отдать им", — сказал ведущий.

Почему это так дорого

Американская система налогообложения распространяется не только на доходы внутри страны, но и на весь мир. Для тех, кто решает официально выйти из гражданства, существует особый сбор — exit tax. Этот "налог на выход" действует как своеобразный барьер: власти США оценивают всё имущество человека — от недвижимости до акций — и требуют уплатить процент с общей суммы.

Кроме того, даже после официального отказа от гражданства человек остаётся налоговым резидентом США ещё пять лет. Это значит, что ему придётся отчитываться о доходах и платить налоги, даже если он давно живёт за пределами страны.

Бюрократия и риски

Процедура выхода из американского гражданства включает не только финансовые издержки, но и бюрократические сложности. Нужно лично явиться в консульство, заполнить несколько форм, оплатить пошлину (более 2000 долларов) и пройти интервью. После этого документы отправляются на рассмотрение, которое может занять месяцы. При этом нет гарантии, что отказ будет одобрен сразу.

Гордон признался, что однажды рассматривал вариант отказа, но отказался из-за сложности процесса. Американский паспорт, по его словам, не играет для него особой роли — последний раз он посещал США двенадцать лет назад, когда приезжал на свадьбу дочери.

Исторический контекст

В конце 1980-х годов, в период активной эмиграции советской интеллигенции, Александр Гордон вместе с первой женой Марией Бердниковой и дочерью Анной переехал в США. Там он прожил восемь лет, работал журналистом и режиссёром, а в 1997-м вернулся в Россию, где вскоре стал одним из самых узнаваемых телеведущих.

С тех пор Гордон построил успешную карьеру в российских медиа — вёл программы на НТВ и Первом канале, снимался в кино и театре. Несмотря на американское прошлое, он неоднократно подчёркивал, что чувствует себя частью российской культуры и не планирует переездов.

Таблица "Сравнение": отказ от гражданства в разных странах

Страна Размер пошлины Налог при выходе Срок рассмотрения
США около $2350 до 30% стоимости имущества до 6 месяцев
Канада около $100 нет до 3 месяцев
Великобритания бесплатно нет 1-2 месяца
Германия около €50 нет до 4 месяцев

Как видно, США остаются одной из немногих стран, где процедура отказа настолько дорогая и длительная.

А что если…

Многие задаются вопросом: стоит ли вообще избавляться от американского паспорта? С практической точки зрения, он даёт ряд преимуществ — свободное передвижение, упрощённое открытие бизнеса и доступ к банковской системе США. Однако для тех, кто не планирует жить за океаном, содержание такого статуса часто превращается в обузу из-за двойного налогообложения.

В случае Гордона этот баланс очевиден: он живёт и работает в России, а от гражданства США ему ни пользы, ни вреда — лишь бумажные сложности и потенциальные расходы.

FAQ

Сколько стоит отказ от гражданства США?
От 2350 долларов за саму процедуру, плюс до 30% от стоимости имущества в виде налога.

Можно ли сохранить американское гражданство и не платить налоги?
Нет. США требуют отчётности от всех своих граждан, где бы они ни жили. Даже временные доходы за рубежом облагаются налогом.

Что делать, если не хочешь платить exit tax?
Некоторые оформляют статус налогового резидента другой страны и пользуются соглашениями об избежании двойного налогообложения, но полностью избежать exit tax при официальном отказе невозможно.

Мифы и правда

Миф: если не жить в США, можно не платить налоги.
Правда: налоговая служба США отслеживает всех граждан по мировым базам данных и требует ежегодной отчётности.

Миф: можно отказаться от гражданства по почте.
Правда: процедура проводится только лично в консульстве.

Миф: отказ освобождает от всех обязательств сразу.
Правда: в течение пяти лет после отказа человек остаётся налоговым резидентом.

Интересные факты

  1. В 2024 году число американцев, отказавшихся от гражданства, составило более 3000 человек — рекорд за последние пять лет.

  2. Самая частая причина отказа — налогообложение инвестиций и криптовалют.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: принц Гарри столкнулся с навязчивой поклонницей во время визита в Лондон вчера в 18:30
Без короны и без защиты: принц Гарри снова оказался лицом к лицу с опасной поклонницей

Во время визита в Лондон принц Гарри столкнулся с опасной ситуацией — навязчивая поклонница сумела дважды пробраться к нему. Как это стало возможным и почему его защита больше не гарантирована?

Читать полностью » Российский фильм вчера в 17:19
"Любовь" на экспорт: как российское кино завоёвывает сердца зрителей в Лаосе

Российское кино выходит за границы: в Лаосе покажут картину "Любовь Советского Союза", а зрителей ждёт новая встреча с духом и эмоциями ушедшей эпохи.

Читать полностью » RadarOnline: отношения Шер и Александра Эдвардса близки к завершению вчера в 16:07
Когда молодость устала от вечности: почему Шер теряет своего молодого бойфренда

Шер и Александр Эдвардс вновь оказались на грани разрыва. Что стало причиной охлаждения между легендой сцены и молодым продюсером — рассказываем в материале.

Читать полностью » Тейлор Свифт раскрыла подробности предложения руки и сердца от Трэвиса Келси вчера в 15:46
Он просто отвлёк её болтовнёй — и встал на колено: Тейлор Свифт рассказала, как жених переиграл всех

Тейлор Свифт впервые рассказала, как Трэвис Келси сделал ей предложение. Без пафоса, камер и сценария — только двое, кольцо и момент, который она назвала "идеальным".

Читать полностью » Прохор Шаляпин объяснил шутку, вызвавшую критику после шоу вчера в 14:03
Одна фраза — и карьера под угрозой: как Прохор Шаляпин сам попал под удар "культуры отмены"

Прохор Шаляпин оказался в центре скандала после шутки в детском шоу. Певец объяснил, почему не считает свои слова оскорблением и зачем призвал не паниковать.

Читать полностью » Женщина с СДВГ 15 лет использует мультфильм вчера в 13:57
Тепло кастрюль вместо колыбельной: как "Рататуй" стал личным снотворным

Почему девушка вот уже 15 лет засыпает под "Рататуй" и как мультфильм Pixar стал для неё мягкой формой терапии от бессонницы.

Читать полностью » Фильм вчера в 12:32
Цифровая гора взлетела — и зависла: как "Трон: Арес" раздвоил критиков на восторг и скуку

Культовая франшиза "Трон" вернулась — с Джаредом Лето, мощным саундтреком и спорными отзывами. Почему "Арес" впечатляет визуально, но теряет смысл?

Читать полностью » Ребекка Фергюсон подтвердила участие в фильме вчера в 11:24
"Я не должна была там быть": признание Фергюсон перевернуло ожидания фанатов «Дюны 3»

Ребекка Фергюсон возвращается в "Дюну 3" — Дени Вильнев готовит грандиозное завершение саги, где прошлое и будущее героев переплетутся в новом масштабе.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Reuters: BMW впервые за десять лет обогнала Mercedes-Benz по продажам
Красота и здоровье
Косметолог Наталия Николаева: синий свет от экранов ускоряет старение кожи
Наука
Геологи сообщили, что 6,2 млн лет назад Красное море превратилось в соляную пустыню
Спорт и фитнес
Фитнес-тренеры показали 30 эффективных кардиоупражнений с собственным весом
Авто и мото
Эксперты назвали главные ошибки водителей и пешеходов, ведущие к ДТП
Питомцы
Ветеринар Коста: короткошерстных собак достаточно мыть раз в 2–4 недели
Садоводство
Лаванда, базилик и чеснок создают природный барьер от насекомых
Спорт и фитнес
Тренер Крис Хериа представил комплекс упражнений для укрепления пресса без оборудования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet