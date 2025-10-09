Уехать можно, выйти нельзя: Гордон объяснил, почему гражданство США стало ловушкой

Александр Гордон объяснил, почему не стал отказываться от американского гражданства, которое получил ещё в конце 1980-х. По словам телеведущего, дело не в идеологических причинах или ностальгии, а в банальной экономике: отказаться от паспорта США — дорогое удовольствие.

"То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требуют 30 процентов [от общей стоимости имущества] отдать им", — сказал ведущий.

Почему это так дорого

Американская система налогообложения распространяется не только на доходы внутри страны, но и на весь мир. Для тех, кто решает официально выйти из гражданства, существует особый сбор — exit tax. Этот "налог на выход" действует как своеобразный барьер: власти США оценивают всё имущество человека — от недвижимости до акций — и требуют уплатить процент с общей суммы.

Кроме того, даже после официального отказа от гражданства человек остаётся налоговым резидентом США ещё пять лет. Это значит, что ему придётся отчитываться о доходах и платить налоги, даже если он давно живёт за пределами страны.

Бюрократия и риски

Процедура выхода из американского гражданства включает не только финансовые издержки, но и бюрократические сложности. Нужно лично явиться в консульство, заполнить несколько форм, оплатить пошлину (более 2000 долларов) и пройти интервью. После этого документы отправляются на рассмотрение, которое может занять месяцы. При этом нет гарантии, что отказ будет одобрен сразу.

Гордон признался, что однажды рассматривал вариант отказа, но отказался из-за сложности процесса. Американский паспорт, по его словам, не играет для него особой роли — последний раз он посещал США двенадцать лет назад, когда приезжал на свадьбу дочери.

Исторический контекст

В конце 1980-х годов, в период активной эмиграции советской интеллигенции, Александр Гордон вместе с первой женой Марией Бердниковой и дочерью Анной переехал в США. Там он прожил восемь лет, работал журналистом и режиссёром, а в 1997-м вернулся в Россию, где вскоре стал одним из самых узнаваемых телеведущих.

С тех пор Гордон построил успешную карьеру в российских медиа — вёл программы на НТВ и Первом канале, снимался в кино и театре. Несмотря на американское прошлое, он неоднократно подчёркивал, что чувствует себя частью российской культуры и не планирует переездов.

Таблица "Сравнение": отказ от гражданства в разных странах

Страна Размер пошлины Налог при выходе Срок рассмотрения США около $2350 до 30% стоимости имущества до 6 месяцев Канада около $100 нет до 3 месяцев Великобритания бесплатно нет 1-2 месяца Германия около €50 нет до 4 месяцев

Как видно, США остаются одной из немногих стран, где процедура отказа настолько дорогая и длительная.

А что если…

Многие задаются вопросом: стоит ли вообще избавляться от американского паспорта? С практической точки зрения, он даёт ряд преимуществ — свободное передвижение, упрощённое открытие бизнеса и доступ к банковской системе США. Однако для тех, кто не планирует жить за океаном, содержание такого статуса часто превращается в обузу из-за двойного налогообложения.

В случае Гордона этот баланс очевиден: он живёт и работает в России, а от гражданства США ему ни пользы, ни вреда — лишь бумажные сложности и потенциальные расходы.

FAQ

Сколько стоит отказ от гражданства США?

От 2350 долларов за саму процедуру, плюс до 30% от стоимости имущества в виде налога.

Можно ли сохранить американское гражданство и не платить налоги?

Нет. США требуют отчётности от всех своих граждан, где бы они ни жили. Даже временные доходы за рубежом облагаются налогом.

Что делать, если не хочешь платить exit tax?

Некоторые оформляют статус налогового резидента другой страны и пользуются соглашениями об избежании двойного налогообложения, но полностью избежать exit tax при официальном отказе невозможно.

Мифы и правда

• Миф: если не жить в США, можно не платить налоги.

Правда: налоговая служба США отслеживает всех граждан по мировым базам данных и требует ежегодной отчётности.

• Миф: можно отказаться от гражданства по почте.

Правда: процедура проводится только лично в консульстве.

• Миф: отказ освобождает от всех обязательств сразу.

Правда: в течение пяти лет после отказа человек остаётся налоговым резидентом.

Интересные факты