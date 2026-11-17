Космические силы США рассматривают возможность вывести на окололунную орбиту до пяти спутников уже в конце 2029 года. Эти аппараты станут пробными: опыт их работы ляжет в основу будущей стратегии закупок для распределенной группировки за пределами геостационарной орбиты, сообщает журнал Air & Space Forces Magazine.

В извещении для промышленности, опубликованном 2 ноября [год], ведомство выразило предварительный интерес к запуску небольшой серии спутников. Штатная работа системы контроля окололунного пространства (Cislunar Space System) должна начаться в 2031 году. В документе подчеркивается, что первые аппараты станут пилотными: на них проверят решения, которые затем будут масштабированы.

Генерал-майор Стивен Перди, курирующий перспективные программы Космических сил, заявил 21 октября на конференции Space Industry Days, что позиция Пентагона в отношении окололунного пространства заметно изменилась. Если еще в январе обсуждать эту тему публично не рекомендовалось, то теперь окололунное пространство официально считается сферой ведения боевых действий.

Точный состав аппаратуры в извещении не раскрывается, но официальные лица назвали три приоритета: контроль космической обстановки, координатно-временное и навигационное обеспечение и связь.

Спутники должны получить двигательные установки для удержания на орбите и перехода с одной орбиты на другую. Особое внимание уделяется бортовым средствам искусственного интеллекта и вычислительным мощностям, которые позволят аппаратам долго работать автономно. Космические силы рассчитывают на готовые коммерческие или близкие к ним решения, не требующие долгой разработки, а также на уже существующие наземные комплексы.

По словам Перди, ведомство хочет действовать быстро, используя проверенную аппаратуру и программное обеспечение, которое не нужно серьезно дорабатывать.

"Это не научный проект на четыре-пять лет. Наша цель — как можно скорее получить работающие средства", — сказал он.

Согласно документам, Космические силы намерены заключить до пяти контрактов и уже в начале следующего года могут начать финансировать эскизное проектирование.