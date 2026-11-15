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Боинг 727-51
Боинг 727-51
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 18:09

Американским лётчикам придётся нелегко: в Тихом океане привычный расчёт оказался под вопросом

Институт Гудзона опубликовал доклад, в котором рекомендует ВВС США закупить 250 самолетов-заправщиков нового поколения интегральной компоновки, в которой крыло плавно переходит в фюзеляж (BWB). Авторы доклада Тимоти Уолтон и Шейн Деннин утверждают, что такой самолет сможет заправлять другие машины вдвое эффективнее нынешнего KC-46A Pegasus или доставлять топливо вдвое дальше.

В центре внимания доклада — снабжение авиации топливом в случае конфликта на Тихом океане. По оценке экспертов, к 2035 году противник сможет выводить из строя передовые аэродромы и промежуточные базы, поэтому заправлять самолеты с близко расположенных незащищенных площадок станет невозможно. Авторы предлагают перейти на заправщики с большей дальностью и вместимостью, способные действовать из районов, удаленных от угрозы.

Чем BWB лучше KC-46A

В компоновке BWB крыло и фюзеляж образуют единое целое, что дает высокую аэродинамическую эффективность и большой внутренний объем. По расчетам Института Гудзона, средний заправщик такой схемы сможет брать около 136 т топлива — заметно больше, чем KC-46A (около 96 т) и A330 MRTT (около 111 т). На больших расстояниях и при большом объеме передачи BWB доставит в зону дозаправки впятеро больше топлива, чем KC-46A.

Разработка и бюджет

ВВС США уже финансируют создание демонстратора BWB компаниями JetZero и Northrop Grumman. Первый полет прототипа запланирован на конец 2027 года. Сам он заправщиком не является, но JetZero предложила вариант-заправщик KC-Z4. Представитель ВВС подтвердил, что проект продолжается и сборка идет по графику.

Между тем четкого плана замены стареющих KC-135 до сих пор нет. В бюджетном запросе на 2027 финансовый год ВВС сделали упор не на разработку нового самолета, а на модернизацию систем самозащиты существующих машин. Кроме того, по действующему контракту можно закупить еще до 75 KC-46, однако Boeing должна устранить серьезные недостатки системы технического зрения оператора заправочной штанги.

Во что это обойдется

Институт Гудзона сравнивает два варианта закупок на 30 лет. Если добавить 250 средних заправщиков BWB к имеющимся KC-46 (всего около 510 самолетов), расходы составят 398 млрд долларов. Если же довести парк до 510 машин за счет 250 новых KC-46A, затраты вырастут до 413 млрд долларов.

Таким образом, вариант с BWB позволит сэкономить около 15 млрд долларов при сопоставимых или лучших боевых возможностях. Однако, как подчеркивают эксперты, для этого нужны стабильные вложения в течение десятилетия, а на бюджет ВВС (267,7 млрд долларов в 2027 финансовом году) претендуют и другие приоритетные программы — бомбардировщик B-21 и истребитель шестого поколения F-47.

Генерал в отставке, бывший командующий Командованием воздушных перевозок ВВС США Майк Минихан поддерживает эту идею и напоминает, что ударные силы и средства их обеспечения должны развиваться сбалансированно.

"Каждый фунт топлива, который я сэкономлю по пути в район боевых действий, — это фунт, который я смогу передать истребителю или бомбардировщику", — говорит он.

Исполнительный директор Института аэрокосмических исследований имени Митчелла при Ассоциации ВВС Дуглас Бирки тоже признает, что компоновка BWB позволяет передавать топливо на максимальной дальности, но предупреждает: при ограниченном бюджете найти деньги на многолетнюю программу будет непросто.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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