Ford
Ford
© flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:30

Трамп открывает ворота — чужим вход воспрещён: Белый дом готовит удар по иностранным автопроизводителям

Белый дом готовит отмену импортных пошлин для Ford, Toyota, Honda, Tesla и GM — Reuters

План Белого дома по стимулированию внутреннего автопроизводства может полностью изменить баланс сил на американском рынке. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены импортных пошлин для пяти крупнейших автопроизводителей, чьи заводы находятся в стране. По словам сенатора от Республиканской партии Берни Морено, под послабления подпадут Ford, Toyota, Honda, Tesla и General Motors.

"Это сигнал для производителей автомобилей по всему миру: смотрите, если вы проводите окончательную сборку в США, то мы вознаградим вас… Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM — пять производителей автомобилей с наибольшей долей внутреннего производства, получат иммунитет от пошлин", — заявил сенатор Берни Морено.

Суть инициативы

Согласно источникам Reuters, администрация Трампа хочет поощрить компании, создающие рабочие места на территории США, отменой пошлин и расширением программ возмещения затрат на импортные компоненты. Это решение затронет не только сборку машин, но и производство ключевых узлов, таких как двигатели и батареи для электромобилей.

Сенатор уточнил, что обсуждается продление программы, позволяющей возвращать автопроизводителям до 3,75% стоимости импортных запчастей. Изначально инициатива была рассчитана на ограниченный срок, но теперь Белый дом рассматривает возможность продления ещё на пять лет и дополнения её стимулирующими мерами для заводов по выпуску моторов.

Как это повлияет на рынок

Снятие пошлин с ведущих брендов, включая производителей электромобилей, создаст преимущество для компаний, чьи мощности находятся в США. В то же время это может усилить давление на зарубежные корпорации, предпочитающие поставлять готовые автомобили. Они столкнутся с более жёсткой конкуренцией со стороны компаний, локализовавших сборку — прежде всего Tesla и GM, активно инвестирующих в производство аккумуляторов и электроники в Неваде и Техасе.

Для Ford и Toyota инициатива означает снижение издержек и возможность увеличить экспорт. Honda сможет оптимизировать производство в Огайо, где расположены её крупнейшие американские заводы. Tesla, в свою очередь, укрепит лидерство в сегменте электрокаров, особенно после запуска обновлённой линейки Model Y и Cybertruck.

"Многослойная" стратегия Трампа

Представитель Белого дома подтвердил, что решение по пошлинам вписывается в общую стратегию поддержки американского автопрома.

"Трамп и его администрация привержены тонкому и многогранному подходу для защиты внутреннего производства как автомобилей, так и их запчастей", — заявил представитель Белого дома.

Речь идёт о продолжении курса, начатого ещё весной, когда Трамп подписал указ о смягчении импортных тарифов для машин, собираемых на территории США. Документ предусматривал возможность частичной компенсации затрат автопроизводителей на закупку зарубежных деталей. Сумма возмещения могла достигать 3,75% от общей стоимости автомобилей, произведённых внутри страны.

Новые условия возвратов

В соответствии с президентским указом, на второй год действие компенсаций должно было снизиться до 2,5%, а затем — полностью прекратиться. Однако в Белом доме не исключают, что программа будет пересмотрена и продлена, если производители докажут эффективность инвестиций в национальную экономику. Также рассматривается механизм освобождения от двойного налогообложения на импорт: если компания уже уплатила пошлину на сталь или алюминий, с запчастей она платить её больше не должна.

Такая система создаёт прозрачные условия для бизнеса, снижая нагрузку на компании, которые развивают локальные цепочки поставок. Для американской промышленности это шанс вернуть рабочие места и инвестиции, а для потребителей — возможность получить автомобили дешевле.

Сравнение: кто выигрывает от отмены пошлин

Производитель Страна происхождения Основные заводы в США Потенциальная выгода
Ford США Мичиган, Кентукки Снижение себестоимости, рост экспорта
Toyota Япония Техас, Миссисипи Увеличение маржи, стимул к расширению
Honda Япония Огайо, Алабама Повышение производительности, локализация двигателей
Tesla США Невада, Техас Поддержка электромобильного сегмента
GM США Детройт, Теннесси Конкурентное преимущество и сохранение рабочих мест

Возможные риски

Экономисты предупреждают, что снятие пошлин с избранных компаний может вызвать недовольство со стороны других производителей, которые не получат аналогичных преференций. Кроме того, подобный шаг может быть воспринят как нарушение принципов свободной торговли и привести к ответным мерам со стороны других стран, прежде всего Европейского союза и Японии.

Некоторые эксперты также считают, что временные налоговые льготы могут стать "коротким вдохом" для отрасли, если компании не будут вкладываться в модернизацию производственных линий и сокращение выбросов.

А что если решение одобрят?

Если предложение Трампа вступит в силу, в краткосрочной перспективе американский рынок может увидеть рост инвестиций в автопром на 15-20%. Производители будут расширять мощности, чтобы воспользоваться временным "иммунитетом" от пошлин. Особенно активными могут стать компании, выпускающие электромобили, аккумуляторы и гибридные модели.

В долгосрочной перспективе эффект будет зависеть от стабильности политического курса. Если администрация сохранит налоговые стимулы и через несколько лет, США смогут укрепить позиции как ведущего экспортёра автомобилей нового поколения.

FAQ

Как производители смогут получить льготы?
Они должны подтвердить, что финальная сборка автомобиля происходит в США, а доля локализованных компонентов превышает установленный минимум.

Что это значит для покупателей?
Если компании снизят издержки, то в перспективе это приведёт к уменьшению цен на внутреннем рынке — особенно на модели массового сегмента.

Будут ли пошлины отменены полностью?
Пока речь идёт только о частичном освобождении от сборов. Решение может быть пересмотрено в зависимости от экономической ситуации.

Мифы и правда

Миф: отмена пошлин приведёт к наплыву дешёвых автомобилей из-за границы.
Правда: льготы касаются только тех машин, которые собираются в США, а не импортируются целиком.

Миф: меры направлены исключительно на Tesla.
Правда: в список вошли компании с наибольшей долей внутреннего производства, включая Ford, Toyota, Honda и GM.

Миф: бюджет понесёт огромные убытки.
Правда: часть потерь компенсируется за счёт роста налогов с увеличившегося производства и экспорта.

Исторический контекст

Политика поддержки автопрома не нова для США. Ещё в 1980-е годы администрация Рейгана вводила квоты и пошлины, чтобы защитить американских производителей от японской конкуренции. В 2009-м Барак Обама выделил десятки миллиардов долларов на спасение GM и Chrysler. Теперь Белый дом вновь делает ставку на стимулирование внутренних инвестиций — но с опорой на налоговые и торговые инструменты.

