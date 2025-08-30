Автомобиль дороже свободы: новые кредиты в США оборачиваются катастрофой

Автомобильный рынок США сталкивается с тревожной тенденцией: покупатели всё чаще вынуждены брать кредиты на рекордно долгие сроки, чтобы позволить себе новый автомобиль. Аналитическое агентство Edmunds сообщает, что во втором квартале 2025 года доля кредитов сроком 84 месяца и более достигла 22,4% — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Средняя стоимость нового автомобиля в стране сегодня удерживается на уровне около 50 тысяч долларов. При таких ценах многие автовладельцы стремятся снизить ежемесячную нагрузку, растягивая выплаты на годы вперёд. Однако это приводит к тому, что почти каждый пятый заёмщик соглашается на платеж свыше тысячи долларов ежемесячно. Таких клиентов стало уже 19,3%, и их число продолжает расти.

Как распределяются сроки кредитов

Пятилетние займы, которые когда-то считались стандартом, теперь занимают лишь 19% рынка. Шестилетние кредиты остаются самыми популярными — их доля составляет 36,1%. На втором месте — семилетние (21,6%). Всё чаще встречаются и восьмилетние соглашения, хотя пока их доля не превышает 1% всех сделок.

Для многих покупателей такая схема кажется единственным способом получить новую машину. Но за удобством скрывается серьёзная финансовая ловушка.

Риски для автовладельцев

Одной из ключевых проблем стали так называемые сделки с "отрицательным капиталом". Edmunds фиксирует, что 26,6% владельцев, сдающих машины в трейд-ин, вынуждены доплачивать в среднем 6,8 тысячи долларов, чтобы погасить остаток кредита. Это означает, что автомобиль теряет стоимость быстрее, чем уменьшается долг.

Кроме того, чем дольше срок займа, тем выше переплата. По кредитам на 84 месяца покупатели в среднем тратят на 15 460 долларов больше, чем изначально стоил автомобиль. Это почти на 4600 долларов выше переплаты по пятилетнему кредиту.

Мнение экспертов и реакция дилеров

"Потребители тянут все возможные рычаги, чтобы сохранить доступность новых машин — увеличивают срок кредитов, снижают первый взнос, финансируют больше. Но итоговая стоимость автомобиля только растёт", — отметил директор по аналитике Edmunds Иван Друри.

Автодилеры признаются, что стараются отговорить клиентов от максимально длинных кредитов. Причина проста: жизненные обстоятельства могут измениться, и тогда машина обесценится быстрее, чем закончится срок выплат. В результате заемщик окажется в ещё более сложной ситуации.

Что ждёт рынок

Рекордные сроки автокредитов уже стали тревожным сигналом для экономики. Если тенденция сохранится, рынок может столкнуться с волной невозвратов и серьёзными проблемами для автопроизводителей, банков и потребителей. Эксперты предупреждают, что устойчивость автомобильной индустрии США напрямую зависит от того, насколько быстро удастся найти баланс между ценами на машины и реальными доходами населения.