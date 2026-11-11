Сенсоры против реальности: логистический прорыв армии США лишил оппонентов шанса на быструю блокаду

Сухопутные войска США всё шире используют дальнобойные ракетные системы в пределах первой островной цепи, проводя учения вместе с Японией и Филиппинами. Главное, что американские военные отрабатывают сейчас, — переброску пусковых установок HIMARS и Typhon между островами по суше, морю и воздуху. Это должно позволить сохранить огневую мощь, даже если передовые позиции будут блокированы или уничтожены.

С 2021 года установки HIMARS регулярно участвуют в учениях в Японии, в том числе на островах примерно в 240 км к востоку от Тайваня. На Филиппинах из них отрабатывали удары по морским целям. В ходе учений «Баликатан» в 2026 году установки доставили на северный остров Итбаят — примерно в 160 км от Тайваня — и на южный остров Балабак для учебных пусков. По словам командующего Сухопутными войсками США в Тихоокеанской зоне генерала Рональда Кларка, применение передовых установок с боеприпасами, доставленными из Южной Кореи, наглядно показывает потенциальному противнику, насколько тесно союзники действуют вместе.

Комплекс Typhon в регионе

За последние два года в регион перебросили наземный ракетный комплекс средней дальности Typhon. Ракетами SM-6 он может поражать воздушные и морские цели на дальности в сотни километров, а ракетами Tomahawk — наземные объекты на расстоянии до 1600 км.

Филиппины. Комплекс находится в стране с 2024 года по просьбе Манилы и к маю 2026 года провёл там без перерыва более двух лет. В мае 2026 года состоялся первый учебный пуск: ракета Tomahawk поразила цель в центральной части острова Лусон с дистанции около 640 км.

Комплекс находится в стране с 2024 года по просьбе Манилы и к маю 2026 года провёл там без перерыва более двух лет. В мае 2026 года состоялся первый учебный пуск: ракета Tomahawk поразила цель в центральной части острова Лусон с дистанции около 640 км. Япония. Впервые Typhon развернули там в августе — сентябре 2025 года. Летом 2026 года комплекс вновь доставили на юг острова Хонсю, а в октябре перевезли на хранение на базу на Окинаве. Официально развёртывание считается временным, но сроки его окончания не определены.

Командующий 7-й пехотной дивизией генерал-майор Бернард Харрингтон отметил, что длительное присутствие комплекса в регионе позволяет в реальных условиях отрабатывать тыловое обеспечение, защиту инфраструктуры и работу контура «разведка — огонь». Без этого союзные войска не смогут сформировать единую картину обстановки и эффективно применять оружие.

Уязвимость островных позиций

Пекин называет эти учения провокацией, а китайские эксперты, которых цитируют государственные СМИ, указывают на уязвимость островных позиций: на небольших островах сложно маневрировать и трудно организовать снабжение. Сложность пополнения запасов на малых островах показывают и американские военные игры. Поэтому Сухопутные войска США делают упор на рассредоточение сил и на средства с меньшей радиолокационной и тепловой заметностью.

По словам Харрингтона, ударные беспилотники-камикадзе большой дальности и безэкипажные катера позволяют дивизии решать боевые задачи, не расходуя более дорогие и сложные системы — HIMARS и Typhon. Их можно приберечь для решающих моментов конфликта. Такая тактика снижает риск для личного состава и даёт объединённым силам больше вариантов действий.