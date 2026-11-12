Армия США замахнулась на большой автопарк: рынок оценили перед выбором пути закупок для пехоты

Армия США изучает, способна ли промышленность поставить и обслуживать почти 21 тыс. легких автомобилей для пехотных отделений ISV (Infantry Squad Vehicle). Общая потребность оценивается в 20 787 машин: 9003 в версии ISV-9 на девять человек и 11 784 в версии ISV-Utility на пять человек с грузовой платформой.

Цифры могут измениться в зависимости от финансирования, потребностей других видов вооруженных сил и возможных заказов иностранных государств по программе иностранных военных продаж (FMS). Ответы промышленности помогут армии выбрать оптимальную схему закупок.

Автомобили ISV выпускает GM Defense на базе серийных пикапов General Motors. Ранее компания сообщала, что первоначальный заказ на 649 машин вырос почти до 12 тыс. В прошлом месяце она получила дополнение к контракту на 697,7 млн долларов на доработку ISV-U и комплект лебедки, после чего общая стоимость контракта достигла 915,6 млн долларов.

По графику новые закупки начнутся в 2028 финансовом году со 106 машин, а затем вплоть до 2036 года армия будет получать по 2000–2100 автомобилей в год. Подрядчиков попросили рассчитать стоимость производства при выпуске 100, 500, 1000 и более 1500 машин в год, чтобы оценить, как цена зависит от объема.

Основные требования к машинам: