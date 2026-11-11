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Пентагон
Пентагон
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 10:44

Критический сбой на оборонных мощностях США: Пентагон экстренно ищет замену единственному поставщику

Сухопутные войска США начали искать новых производителей стволов для 155-мм гаубиц. Сейчас такие стволы выпускает лишь одно предприятие, и в Пентагоне опасаются, что оно не справится с выросшим спросом на артиллерию.

Как следует из опубликованного запроса информации о потенциальных поставщиках, армия ищет подрядчиков, способных в течение трёх лет выйти на выпуск до 10 стволов в месяц. Заявки принимаются до 23 ноября.

Требования к подрядчикам

Компании должны подтвердить, что располагают — сами или через субподрядчиков — мощностями для хромирования стальных трубных заготовок длиной до 9 м и массой до 3,4 т. Кроме того, армия запрашивает сведения о возможностях глубокого сверления, фрезерования и нарезки каналов стволов, а также о заготовительном производстве, включая ковку и термообработку.

Претенденты должны указать, смогут ли они наладить выпуск 155-мм стволов в течение 18 месяцев, и рассчитать стоимость первой серийной партии из 40 стволов. В заказ допускается включать стволы разных калибров.

Почему понадобился второй завод

Сейчас все стволы крупного калибра для гаубиц и танковых пушек в США производит Уотервлитский арсенал в штате Нью-Йорк. Нехватка мощностей была отмечена ещё в бюджетном запросе Пентагона на 2024 финансовый год: из-за интенсивного применения гаубиц M777 требовалось более 30 стволов M776 в месяц, а арсенал не мог выпускать столько. Тогда Пентагон направил экстренные средства на создание второго производителя.

Помимо поиска поставщиков стволов, Сухопутные войска рассматривают замену буксируемых гаубиц M777 новой самоходной установкой на базе южнокорейской гаубицы K9.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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