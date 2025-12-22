Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:23

Америка меняет курс: дипломатические миссии ждёт крупная чистка

Администрация США отзывает 29 послов, назначенных при Байдене — AP

В Вашингтоне готовятся к масштабной дипломатической ротации, которая затронет сразу несколько десятков стран. Администрация США решила обновить корпус глав зарубежных дипмиссий, назначенных предыдущим президентом. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Решение об отзыве послов

По данным AP, администрация США намерена отозвать 29 руководителей дипломатических миссий. Соответствующие уведомления дипломаты получили на прошлой неделе — им сообщили, что их полномочия истекают в январе 2026 года. Все они были назначены на свои посты в период работы администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Источники агентства подчёркивают, что речь не идёт о завершении дипломатической карьеры. Отзываемые главы миссий сохраняют статус сотрудников дипломатической службы и при желании смогут вернуться в Вашингтон, где им могут быть предложены другие должности.

Позиция Госдепартамента

В самом Госдепартаменте не стали называть точное число послов, подпадающих под ротацию. При этом в ведомстве отметили, что подобные кадровые изменения считаются стандартной практикой при смене политических приоритетов администрации.

В Госдепартаменте также напомнили, что посол является личным представителем президента США. В этой связи глава государства вправе убедиться, что в ключевых странах работают дипломаты, которые продвигают актуальную внешнеполитическую линию, сформулированную как принцип "Америка прежде всего".

География дипломатических изменений

Как отмечает Associated Press, наибольшее число отзывов пришлось на Африку. Замена послов запланирована сразу в 13 странах, среди которых Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда.

На втором месте оказалась Азия, где ротация затронет шесть государств — Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа — Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам. Кроме того, изменения коснутся четырёх европейских стран — Армении, Северной Македонии, Черногории и Словакии, а также Алжира и Египта на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В список также вошли Непал и Шри-Ланка, а в Западном полушарии — Гватемала и Суринам.

