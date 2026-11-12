Преимущество ВВС США оказалось под угрозой: конфликт с Китаем мог бы ограничить действия авиации

Американский Институт Гудзона призвал пересмотреть стратегию развития парка самолетов-заправщиков ВВС США. В докладе "Устойчивая досягаемость: переосмысление дозаправки в воздухе для глобальных операций в условиях противодействия" (Resilient Reach: Redesigning Aerial Refueling for Contested Global Operations) Тимоти Уолтон и Шейн Деннин указывают на серьезные уязвимости нынешнего парка в случае конфликта с Китаем.

По оценке авторов, сегодня дозаправка в воздухе зависит от передовых баз и средних заправщиков, которые противник может вывести из строя. Благодаря вложениям в дальние ударные самолеты и ракеты Китай способен угрожать даже удаленным базам ВВС США — на Гуаме, в Австралии и на Гавайях. Заправщикам приходится держаться на безопасном расстоянии, из-за чего растет время полета до района дозаправки, а боевые самолеты дольше ждут топлива и теряют в эффективности.

Каким должен быть новый заправщик

Авторы доклада предлагают разработать и закупить 250 средних заправщиков с большой дальностью полета и большим запасом передаваемого топлива. Главная идея — интегральная компоновка BWB (Blended Wing Body), при которой крыло плавно переходит в фюзеляж. Такой самолет экономичнее, а значит, может летать дальше и передавать больше топлива.

По замыслу авторов, новый заправщик должен передавать 22,7 т (50 000 фунтов) топлива — этого хватит для дозаправки четырех истребителей F-35A — на дальности около 7000 морских миль (13 000 км). Для сравнения: Airbus A330 MRTT может передать такой же объем топлива на дальности чуть более 4000 морских миль (около 7400 км), а Boeing KC-46 — еще меньше.

Недавно министр ВВС США сообщил, что ведомство не устроили предложения промышленности по новому заправщику, полученные в ответ на запрос 2025 года, и планы по созданию следующего поколения таких самолетов пересматриваются.

Технология уже в работе

Самолеты по схеме BWB уже разрабатываются. В 2023 году ВВС США выделили компании JetZero 235 млн долларов на создание демонстратора, который должен быть на 25% экономичнее обычных самолетов. Компания рассчитывает поднять в воздух прототип Jet1 к концу 2027 года, а пассажирский Z4 — ввести в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Авторы доклада подчеркивают: дозаправка в воздухе остается уникальным преимуществом США, но из-за старения парка KC-135 и развития средств противодействия у противников оно может превратиться в уязвимость. По мнению Института Гудзона, при достаточном финансировании ВВС США способны коренным образом перестроить эту сферу и снять ограничения на темп и боевую эффективность своих операций.