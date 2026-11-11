Небесная стратегия США кардинально меняется: бомбардировщики могут взять на себя роль истребителей

ВВС США рассматривают возможность использовать бомбардировщики для воздушного боя. Такой вариант упомянут в докладе "Долгосрочная структура истребительного парка ВВС США", который 16 октября 2026 года был направлен в Конгресс, — в числе способов нарастить боевой потенциал.

По оценке ВВС, чтобы выполнять требования Стратегии национальной обороны с приемлемым уровнем риска, к 2035 году им понадобится 1509 истребителей — больше, чем нынешние 1288. Около 40% этого парка должны составить F-35A.

В докладе признаётся, что закупить запланированное количество F-35A (Lockheed Martin), F-15EX Eagle II (Boeing) и истребителей шестого поколения F-47 может не получиться — из-за нехватки денег и ограниченных мощностей промышленности. В качестве альтернатив названы закупка принципиально нового истребителя, более широкое применение беспилотных ведомых (Collaborative Combat Aircraft, CCA) и передача части задач по завоеванию превосходства в воздухе бомбардировщикам.

Идея обсуждается не впервые

Истребители ВВС США традиционно решают как воздушные, так и ударные задачи, а бомбардировщики в воздушных боях не участвуют. Однако новые самолёты закупаются медленно, старые списываются, парк сокращается, и ВВС вынуждены искать другие способы выполнять задачи.

В октябре 2024 года тогдашний начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин заявил, что готов рассмотреть расширение роли малозаметного бомбардировщика B-21 Raider в завоевании превосходства в воздухе, и назвал такой вариант "не исключённым". Заявление прозвучало, когда программа NGAD (сейчас — F-47) была приостановлена из-за опасений по поводу её стоимости.

В сентябре 2025 года появились сообщения, что ВВС изучают вариант крупного малозаметного самолёта схемы "летающее крыло", возможно на базе B-21, с десятками ракет класса "воздух — воздух" на борту — как часть будущего истребительного парка.

F-47, беспилотные ведомые и модернизация старых машин

ВВС подчёркивают в докладе, что намерены полностью обновить истребительный парк, и делают основную ставку на F-47. Программа CCA, по их оценке, идёт успешно — по графику или с опережением. Тем не менее пересматривать планы по составу парка с учётом беспилотников пока рано, хотя со временем это произойдёт. "Вполне возможно, что с появлением CCA в войсках потребуется меньше пилотируемых истребителей", — заявил 20 октября заместитель начальника штаба ВВС по стратегическому планированию и программам генерал-лейтенант Дэвид Тейбор.

Отдельно в докладе говорится о модернизации устаревших F-15 и F-16 до уровня усовершенствованных истребителей четвёртого поколения. Такие самолёты не являются малозаметными, но благодаря современным датчикам и средствам радиоэлектронной борьбы способны действовать в условиях сильного противодействия. Однако на модернизацию понадобится более десяти лет вложений в ремонтные предприятия. ВВС называют такой путь "недостаточным": он сохраняет зависимость от парка, средний возраст которого превышает 30 лет.

Ещё один вариант — закупка новых истребителей четвёртого поколения: F-15EX и, возможно, новой версии F-16 под обозначением F-16G. Генерал-лейтенант Тейбор уточнил, что решение о покупке новых F-16 пока не принято и спешить с ним не нужно. ВВС действуют в двух направлениях одновременно: модернизируют имеющиеся самолёты для текущих задач и постепенно заменяют устаревшие истребители новыми.