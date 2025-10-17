Америка спорит о щедрости Трампа: 40 миллиардов для Аргентины раскололи Конгресс

В Конгрессе США разгорелась дискуссия вокруг инициативы администрации президента Дональда Трампа, предложившей выделить 40 млрд долларов финансовой помощи Аргентине. Как сообщает The Hill, программа направлена на стабилизацию финансовых рынков южноамериканской страны, однако идею резко осудили даже внутри Республиканской партии.

Марджори Тейлор Грин: "Америка прежде всего — не значит Аргентина прежде всего"

Одной из самых жёстких критиков инициативы выступила республиканка от Джорджии Марджори Тейлор Грин, заявившая, что такие траты противоречат лозунгу Трампа "Америка прежде всего".

"Американцы страдают от высокой стоимости жизни, растущих расходов на страхование и долгов. У многих нет сбережений. Скажите мне, как можно говорить о "Америке прежде всего”, если мы выделяем 20 или даже 40 миллиардов долларов иностранному государству?" — подчеркнула конгрессвумен.

Контекст встречи с аргентинским лидером

Ранее Трамп встречался с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Во время переговоров он заявил, что Вашингтон пересмотрит экономическое сотрудничество, если в Аргентине к власти придут коммунисты или социалисты. Политик также отметил, что дальнейшая поддержка зависит от исхода предстоящих парламентских выборов.

"Когда коммунисты побеждают — как это было в Нью-Йорке, — приходится приостанавливать то, что делаешь", — сказал Трамп.

Политические противоречия

Критики инициативы уверены, что подобная помощь "чужим экономикам" подрывает доверие американских избирателей к внутренней политике администрации. Сторонники Трампа же утверждают, что укрепление Аргентины выгодно для противодействия китайскому влиянию в регионе.