Чжанъе Данься
Чжанъе Данься
© https://web.archive.org/web/20161027200101/https://www.panoramio.com/photo/102251104 by Han Lei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:33

Плов, шашлык и лыжи в Китае? Чем Урумчи в Китае удивляет гостей

Главные достопримечательности Урумчи: Красная гора, храм Вэньмяо и Небесное озеро

Название города восходит к древнемонгольскому языку и означает "прекрасное пастбище". Урумчи — административный центр Синьцзянь-Уйгурского автономного района и крупнейший город в мире, максимально удалённый от морского побережья. Здесь проживает около 1,5 млн человек, и примерно половину населения составляют китайцы, что делает город самым "китайским" в регионе.

Город раскинулся в долине одноимённой реки. С севера его защищают горы Тянь-Шаня, а с юга простирается Турфанская низменность, известная как Долина ветров. Уникальное географическое положение, суровый климат и своеобразный рельеф придают Урумчи неповторимый облик.

Урумчи в прошлом и настоящем

История города уходит на несколько веков назад. Долгое время он был ключевым торговым пунктом на северной ветке Великого Шёлкового пути, связывавшего Восточный Туркестан с другими регионами Азии и Европы.

Сегодня Урумчи — крупный промышленный и административный центр. На его долю приходится почти 65% валового продукта Синьцзяна. Здесь развита:

  • нефтехимическая и угольная промышленность,
  • машиностроение,
  • пищевая отрасль,
  • ремесленное производство.

В отличие от Кашгара или Хотана, Урумчи почти не сохранил старинных построек, зато может похвастаться современной архитектурой, широкими проспектами и развитой инфраструктурой.

Базары и ремёсла

Несмотря на индустриальный характер, в городе живы традиции торговли. На базарах можно найти уникальные изделия уйгурских мастеров — ковры, резьбу по дереву, ювелирные украшения, предметы прикладного искусства. Эти рынки соединяют прошлое и настоящее, демонстрируя культурное богатство региона.

Достопримечательности Урумчи

  • Красная гора (Хуншань) - символ города, откуда открываются великолепные виды на долину.
  • Храм Вэньмяо - конфуцианский храм, сохранивший дух древнего Китая.
  • Шуймогоу - живописная зона отдыха с горячими источниками, расположенная неподалёку от города.
  • Международная лыжная база Тянь-Шань - популярное место для зимнего спорта и экстремальных развлечений.

Небесное озеро Тяньчи

В 110 км от Урумчи, в горах Тянь-Шаня, скрывается удивительное место — Тяньчи, или Небесное озеро. Его длина — 3400 метров, глубина — до 105 м. Озеро имеет форму полумесяца и окружено зелёными склонами, что делает его настоящей "жемчужиной Тянь-Шаня".

Кухня Урумчи

Город славится гастрономическим разнообразием. Здесь можно попробовать блюда сычуаньской, гуандунской, уйгурской, монгольской и хуэйской кухонь. Настоящими кулинарными визитками города считаются:

  • синьцзянский шашлык,
  • печёный баран,
  • лепёшки,
  • уйгурский плов.

Отдельного упоминания заслуживают знаменитые дыни Урумчи, которые ценятся во всём Китае за сладость и аромат.

Сравнение: Урумчи и Кашгар

Город Характер Особенности
Урумчи Современный, индустриальный Китайская архитектура, деловые центры
Кашгар Традиционный, этнический Старый город, уйгурская культура

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку

  1. Начните прогулку с Красной горы, чтобы увидеть панораму города.
  2. Посетите местные базары и купите сувениры ручной работы.
  3. Отправьтесь к Небесному озеру Тяньчи — символу региона.
  4. Попробуйте традиционный плов и шашлык в уйгурских чайханах.
  5. Если путешествуете зимой, загляните на лыжную базу Тянь-Шаня.

FAQ

Как добраться до Урумчи?
Город связан авиарейсами со всеми крупными городами Китая, а также железной дорогой.

Сколько дней стоит провести в Урумчи?
Достаточно 2-3 дней: один для города, один для Небесного озера.

Что привезти из Урумчи?
Дыни, ковры, ювелирные украшения, изделия прикладного искусства.

Урумчи — это город, который демонстрирует современный облик Синьцзяня и одновременно хранит его восточный колорит. Он подойдёт для тех, кто хочет сочетать активный отдых в горах и знакомство с уйгурской культурой с комфортом современного мегаполиса.

