Плов, шашлык и лыжи в Китае? Чем Урумчи в Китае удивляет гостей
Название города восходит к древнемонгольскому языку и означает "прекрасное пастбище". Урумчи — административный центр Синьцзянь-Уйгурского автономного района и крупнейший город в мире, максимально удалённый от морского побережья. Здесь проживает около 1,5 млн человек, и примерно половину населения составляют китайцы, что делает город самым "китайским" в регионе.
Город раскинулся в долине одноимённой реки. С севера его защищают горы Тянь-Шаня, а с юга простирается Турфанская низменность, известная как Долина ветров. Уникальное географическое положение, суровый климат и своеобразный рельеф придают Урумчи неповторимый облик.
Урумчи в прошлом и настоящем
История города уходит на несколько веков назад. Долгое время он был ключевым торговым пунктом на северной ветке Великого Шёлкового пути, связывавшего Восточный Туркестан с другими регионами Азии и Европы.
Сегодня Урумчи — крупный промышленный и административный центр. На его долю приходится почти 65% валового продукта Синьцзяна. Здесь развита:
- нефтехимическая и угольная промышленность,
- машиностроение,
- пищевая отрасль,
- ремесленное производство.
В отличие от Кашгара или Хотана, Урумчи почти не сохранил старинных построек, зато может похвастаться современной архитектурой, широкими проспектами и развитой инфраструктурой.
Базары и ремёсла
Несмотря на индустриальный характер, в городе живы традиции торговли. На базарах можно найти уникальные изделия уйгурских мастеров — ковры, резьбу по дереву, ювелирные украшения, предметы прикладного искусства. Эти рынки соединяют прошлое и настоящее, демонстрируя культурное богатство региона.
Достопримечательности Урумчи
- Красная гора (Хуншань) - символ города, откуда открываются великолепные виды на долину.
- Храм Вэньмяо - конфуцианский храм, сохранивший дух древнего Китая.
- Шуймогоу - живописная зона отдыха с горячими источниками, расположенная неподалёку от города.
- Международная лыжная база Тянь-Шань - популярное место для зимнего спорта и экстремальных развлечений.
Небесное озеро Тяньчи
В 110 км от Урумчи, в горах Тянь-Шаня, скрывается удивительное место — Тяньчи, или Небесное озеро. Его длина — 3400 метров, глубина — до 105 м. Озеро имеет форму полумесяца и окружено зелёными склонами, что делает его настоящей "жемчужиной Тянь-Шаня".
Кухня Урумчи
Город славится гастрономическим разнообразием. Здесь можно попробовать блюда сычуаньской, гуандунской, уйгурской, монгольской и хуэйской кухонь. Настоящими кулинарными визитками города считаются:
- синьцзянский шашлык,
- печёный баран,
- лепёшки,
- уйгурский плов.
Отдельного упоминания заслуживают знаменитые дыни Урумчи, которые ценятся во всём Китае за сладость и аромат.
Сравнение: Урумчи и Кашгар
|Город
|Характер
|Особенности
|Урумчи
|Современный, индустриальный
|Китайская архитектура, деловые центры
|Кашгар
|Традиционный, этнический
|Старый город, уйгурская культура
Советы шаг за шагом: как спланировать поездку
- Начните прогулку с Красной горы, чтобы увидеть панораму города.
- Посетите местные базары и купите сувениры ручной работы.
- Отправьтесь к Небесному озеру Тяньчи — символу региона.
- Попробуйте традиционный плов и шашлык в уйгурских чайханах.
- Если путешествуете зимой, загляните на лыжную базу Тянь-Шаня.
FAQ
Как добраться до Урумчи?
Город связан авиарейсами со всеми крупными городами Китая, а также железной дорогой.
Сколько дней стоит провести в Урумчи?
Достаточно 2-3 дней: один для города, один для Небесного озера.
Что привезти из Урумчи?
Дыни, ковры, ювелирные украшения, изделия прикладного искусства.
Урумчи — это город, который демонстрирует современный облик Синьцзяня и одновременно хранит его восточный колорит. Он подойдёт для тех, кто хочет сочетать активный отдых в горах и знакомство с уйгурской культурой с комфортом современного мегаполиса.
