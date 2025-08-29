Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пляж Ла Балконада
Пляж Ла Балконада
© flickr.com by Marcelo Campi from Costa de Oro, Uruguay is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Опубликована сегодня в 0:26

Уругвай удивил путешественников: пляжи, старинные города и кухня, которой нет больше нигде

ООН: Уругвай вошёл в число лидеров Латинской Америки по индексу развития

Южная Америка хранит немало сюрпризов, и один из них — Уругвай. Когда-то эта страна входила в состав Бразилии, а сегодня стала одной из самых привлекательных точек на карте региона. Для туристов из Бразилии поездка в Уругвай особенно удобна — паспорт не понадобится, а гостеприимство местных жителей делает путешествие лёгким и приятным.

Жизнь с высоким качеством

Несмотря на компактные размеры и население всего около 3,5 миллионов человек, Уругвай стабильно входит в число лучших мест для жизни в Латинской Америке. Индекс развития человеческого потенциала здесь достигает 0,809, что свидетельствует о достойном уровне благосостояния и комфорта для жителей.

Очарование Монтевидео

Столица страны, Монтевидео, — настоящий кладезь истории и культуры. Старый город Сьюдад-Вьеха встречает туристов старинной архитектурой и атмосферой прошлых веков.

Здесь можно увидеть:

  • площадь Независимости, сердце города,
  • величественный дворец Сальво,
  • элегантный дворец Эстевес,
  • знаменитый театр "Солис".

Не менее интересна улица Саранди, где гостей ждёт местная "Аллея славы" и десятки уютных кафе.

Пляжи и старинные города

Любители солнца устремляются в Пунта-дель-Эсте — курорт с белоснежным песком и прозрачным морем. Но и здесь хватает культурных открытий: архитектурный комплекс Касапуэбло или музей Ралли удивят даже бывалого путешественника.

Колония-дель-Сакраменто — ещё одно обязательное место для визита. Город был основан в 1680 году и сохранил дух колониальной эпохи. Прогуливаясь по его мощёным улочкам, словно переносишься в прошлое, где каждая деталь хранит свою историю.

Гастрономический рай

Отдельного внимания заслуживает уругвайская кухня. Она строится на богатых традициях сельского хозяйства, где главную роль играет говядина.

Обязательно стоит попробовать:

  • парилью — традиционное мясное барбекю,
  • чивито — сытный сэндвич,
  • панчо — местный вариант хот-дога,
  • миланесас — мясные отбивные в панировке.

Эти блюда не только насыщают, но и позволяют почувствовать душу страны.

