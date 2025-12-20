Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Wolfgang Hasselmann is licensed under Free to use under the Unsplash License
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 20:45

Небо готовит редкий подарок: последний звездопад года вспыхнет в самую длинную ночь

Метеорный поток Урсиды можно будет наблюдать в ночь на 22 декабря — астрономы

Последний метеорный поток года редко становится главным событием астрономического календаря, но в этот раз обстоятельства сложились почти идеально. Урсиды совпадают сразу с новолунием и самой длинной ночью в Северном полушарии, что существенно повышает шансы на удачные наблюдения. Об этом сообщает издание Scientific American.

Когда и как наблюдать Урсиды

Пик метеорного потока Урсиды придётся на вечер 21 декабря и продлится до рассвета 22 декабря. Именно в этот промежуток активность достигает максимума — от пяти до десяти метеоров в час. По сравнению с Геминидами, которые считаются одним из самых ярких потоков года и достигли пика неделей ранее, Урсиды выглядят скромнее.

Из-за невысокой интенсивности особенно важно выбрать правильное время. Наблюдения вне пика могут оказаться малорезультативными, поэтому астрономы советуют выходить на улицу именно в ночь с 21 на 22 декабря, подготовившись к длительному ожиданию.

Откуда летят метеоры

Метеорные потоки традиционно получают названия по созвездиям, из которых, как кажется наблюдателю, исходят вспышки. Урсиды связаны с созвездием Малой Медведицы. Визуально метеоры будто бы появляются в районе яркой оранжевой звезды Кохаб, расположенной на внешнем краю чаши созвездия.

При этом сами метеоры не "привязаны" к конкретной точке. Они могут вспыхивать в любой части неба, а созвездие служит лишь ориентиром для определения радианта потока. Близость Кохаба к Северному полюсу делает Урсиды удобными для наблюдения на протяжении всей ночи.

Где искать лучшее небо

Для наблюдений важно выбрать место с минимальной засветкой. Лучше всего подойдёт открытая площадка вдали от городских огней. После выхода на улицу глазам потребуется около 30 минут, чтобы адаптироваться к темноте — только после этого метеоры станут заметнее.

Найти Малую Медведицу поможет ориентир на северную часть неба. Из-за положения радианта Урсиды будут видны большинству жителей Северного полушария независимо от времени суток, что выгодно отличает их от многих других потоков.

Почему условия в этом году особенные

Новолуние наступит 20 декабря, накануне пика Урсид. Отсутствие лунного света сделает небо максимально тёмным и благоприятным для наблюдений. Дополнительным фактором станет зимнее солнцестояние, которое приходится на 21 декабря.

Этот день знаменует начало астрономической зимы и самую длинную ночь года в Северном полушарии. В сочетании с новолунием и активностью Урсид это создаёт редкое окно возможностей для тех, кто хочет увидеть последний метеорный поток 2025 года.

