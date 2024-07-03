Из-за аномальной жары в России цены на фрукты и ягоды могут вырасти до 50%. 1 июля в Санкт-Петербурге, Пскове, Енисейске, Можайске и Херсоне было зафиксировано 28 температурных рекордов. Причиной этому стал гребень азорского антициклона, который принёс раскалённый воздух из Северной Африки.
В зоне риска находятся все пропашные культуры: кукуруза, сахарная свёкла, подсолнечник, картофель и другие овощи.
По мнению экспертов, цены на разные виды сельхозпродукции будут меняться неравномерно. В целом, при сохранении текущих условий, подорожание по разным культурам в 2024 году может составить от 20 до 50% и более.
Помимо овощей, от жары страдают и ягоды. Директор Ягодного союза Ирина Козий говорит, что чем меньше влаги в воздухе и почве, тем меньше размер плодов и урожай. Даже системы капельного полива не помогут.
С учётом того, что засуху прогнозируют практически по всей стране, можно ожидать, что урожай фруктов и ягод неизбежно сократится. При этом ягоды и косточковые культуры (вишня, черешня, слива) более чувствительны к недостатку влаги, чем семечковые - яблоки и груши.
Эксперты успокаивают тем, что мы собираем больше фруктов и ягод, чем нужно для обеспечения внутренней потребности. Если урожай сильно снизится, в дело вступят инструменты тонкой настройки, например, ограничение экспорта или закупка недостающих позиций за рубежом. Но цены всё равно будут расти.
Фото: banquet.jpg/Джина Ли(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Шеремет: США пытаются развязать на Украине полномасштабную войну ударами по РФ
Депутат ГД Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по РФ, США намереваются начать на Украине полномасштабную войну. Об этом информирует РИА Новости.
WSJ: персонал Белого дома соберётся на звонок главы аппарата Байдена
Все лица, работающие в Белом доме, будут собраны на общий звонок, который будет проводить глава аппарата президентской администрации США Джефф Зиентс по случаю слухов о плохом здоровье действующего президента США и просьб, чтобы тот покинул гонку. Об этом информирует американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
HeadHunter: в июле опубликовано 190 тысяч вакансий с зарплатой от 500 тысяч рублей
В текущем месяце работодатели России разместили практически 200 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от полумиллиона рублей. Результаты статистического анализа, проведённого платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, находятся в распоряжении российского интернет-издания "Газета.Ru".
В Китае создали робота с мозгом из стволовых клеток человека
В Китае учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток. Они разработали технологию "мозг на чипе", которая позволяет роботу выполнять различные задачи, в том числе захватывать предметы.