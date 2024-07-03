Из-за аномальной жары в России цены на фрукты и ягоды могут вырасти до 50%. 1 июля в Санкт-Петербурге, Пскове, Енисейске, Можайске и Херсоне было зафиксировано 28 температурных рекордов. Причиной этому стал гребень азорского антициклона, который принёс раскалённый воздух из Северной Африки.

В зоне риска находятся все пропашные культуры: кукуруза, сахарная свёкла, подсолнечник, картофель и другие овощи.

По мнению экспертов, цены на разные виды сельхозпродукции будут меняться неравномерно. В целом, при сохранении текущих условий, подорожание по разным культурам в 2024 году может составить от 20 до 50% и более.

Помимо овощей, от жары страдают и ягоды. Директор Ягодного союза Ирина Козий говорит, что чем меньше влаги в воздухе и почве, тем меньше размер плодов и урожай. Даже системы капельного полива не помогут.

С учётом того, что засуху прогнозируют практически по всей стране, можно ожидать, что урожай фруктов и ягод неизбежно сократится. При этом ягоды и косточковые культуры (вишня, черешня, слива) более чувствительны к недостатку влаги, чем семечковые - яблоки и груши.

Эксперты успокаивают тем, что мы собираем больше фруктов и ягод, чем нужно для обеспечения внутренней потребности. Если урожай сильно снизится, в дело вступят инструменты тонкой настройки, например, ограничение экспорта или закупка недостающих позиций за рубежом. Но цены всё равно будут расти.

Фото: banquet.jpg/Джина Ли(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)