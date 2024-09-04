Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 88,9288
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 98,0725
Как надолго сохранить свежесть томатов
  1. Главная
  2. Садоводство

Секреты длительного хранения томатов: как сохранить вкус и свежесть

Как надолго сохранить свежесть томатов

Если вам удалось собрать хороший урожай томатов или вы закупили эти овощи впрок, есть несколько важных правил, которые помогут дольше наслаждаться их вкусом.

Первое и основное правило — осторожное обращение с помидорами. Избегайте надавливания на плоды, не складывайте их под другие продукты и не бросайте пакеты или ящики с томатами. Помидоры имеют тонкую кожицу, которая легко повреждается, что может ускорить процесс гниения.

Второй важный этап — сортировка. Разделите томаты на спелые и недоспелые плоды. Осмотрите каждый помидор на наличие гнили и других повреждений. Поврежденные томаты следует сразу убрать, чтобы они не заразили остальные плоды. Это поможет предотвратить распространение гнили и сохранит здоровье оставшихся томатов.

Соблюдение этих простых правил позволит вам дольше наслаждаться свежими и вкусными помидорами, сохраняя их в идеальном состоянии на протяжении длительного времени.

Фото: unsplash.com/ecasap(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio)

Мир

Волна отставок прокатилась по верхним рядам правительства Украины

Волна отставок прокатилась по верхним рядам правительства Украины

В украинском правительстве произошла череда масштабных перестановок. За несколько дней восемь человек из высшего руководства страны подали заявления об отставке, что указывает на значительные изменения в политической и экономической ситуации в республике.

Читать полностью
В ЕС заявили о незаконности санкций против РФ

В ЕС заявили о незаконности санкций против РФ

Группа юристов из Европейского Союза заявила, что санкции против России являются незаконными. Об этом говорится в письме, направленном 14 юридическими фирмами в адрес европейских институтов, сообщает РБК.

Читать полностью

Общество

Елена Борщёва показала очаровательных дочек:

Елена Борщёва показала очаровательных дочек: "Красотки какие"

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва похвасталась подросшими дочками.

Читать полностью
Оксана Самойлова поздравила дочь с 10-летием:

Оксана Самойлова поздравила дочь с 10-летием: "Повзрослела"

Блогер Оксана Самойлова рассказала, как изменилась к лучшему её 10-летняя дочка Лея, которая отмечает свой день рождения.

Читать полностью

Новости