Как правильно собирать урожай помидоров: секреты, о которых вы не знали

Как правильно собирать урожай помидоров

При сборе урожая помидоров лучше всего использовать мягкие перчатки, такие как хлопчатобумажные рабочие перчатки или кожаные, чтобы не повредить их нежную кожуру.

Если вы не уверены в спелости помидора и не решаетесь выбрать потенциально спелые плоды, просто попробуйте их, чтобы проверить.

Помидоры следует резать, а не ломать или срывать. Пользоваться ножницами безопаснее и удобнее, чем пользоваться ножом.

После сбора урожая отсортируйте помидоры, чтобы выявить те, которые повреждены или поражены такими проблемами, как фитофтороз.

Отложите их в сторону и сразу же обработайте.

Фото: commons.wikimedia.org/Hedwig Storch (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)