Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:51

Пшеничный кризис: почему Дон и Кубань потеряли пятую часть урожая

Урожай зерна на Юге России сократился на 18% из-за засухи

Южные регионы России столкнулись с серьезным сокращением урожая зерновых в текущем году. По данным Российского зернового союза, валовой сбор зерна в Южном федеральном округе оказался значительно ниже прошлогодних показателей.

Особенно пострадали основные зернопроизводящие территории — Ростовская область и Краснодарский край. Аналитики связывают это с неблагоприятными погодными условиями: весенними заморозками и продолжительной летней засухой, которые негативно сказались на урожайности основных культур.

Среди зерновых наибольшее падение показала пшеница — ключевая культура для региона. По предварительным оценкам, окончательные результаты сбора не позволят выйти на уровень прошлого года.

Местные власти уже скорректировали прогнозы в сторону уменьшения. В Ростовской области, например, ожидают урожай значительно ниже первоначально запланированных объемов.

Ситуация с ячменем и рапсом также вызывает опасения у аграриев, хотя темпы сбора гороха несколько превысили прошлогодние показатели.

Эксперты отмечают, что повторяющееся второй год подряд снижение урожайности требует пересмотра подходов к ведению сельского хозяйства в условиях меняющегося климата.

Несмотря на сложности, южные регионы продолжают оставаться важнейшими поставщиками зерна в стране. Однако текущая ситуация может повлиять как на внутренний рынок, так и на экспортный потенциал России в этом сегменте.

