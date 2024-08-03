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Science Advances: снижение выбросов углерода предотвратит повышение уровня моря
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Антарктида может спасти нас от потопа: учёные назвали условия

Science Advances: снижение выбросов углерода предотвратит повышение уровня моря

Канадские ученые из Университета Макгилла провели исследование, в котором рассмотрели потенциальную роль естественных процессов Земли в замедлении повышения уровня моря. Фокус исследования был направлен на Антарктический регион и взаимодействие ледяного щита с землей под ним.

По мере таяния льда вес ледяного щита уменьшается, что приводит к поднятию земли. Это явление может выступать в качестве естественного тормоза, замедляющего потерю ледяной массы и ее скольжение в океан, при условии, что выбросы парниковых газов будут значительно сокращены в ближайшие десятилетия, сообщает Science Advances.

Исследование показало, что такое сокращение выбросов может снизить вклад Антарктиды в повышение уровня моря на 40%.

Авторы исследования подчеркивают, что это открытие может улучшить прогнозирование воздействия изменения климата на уровень моря и способствовать разработке эффективной экологической политики.

Фото: 500px/Rob Oo (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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