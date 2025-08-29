Когда мужчинам обязательно нужно к урологу: список тревожных сигналов

Многие мужчины годами игнорируют профилактические осмотры у уролога, откладывая визит к врачу до тех пор, пока проблема не станет слишком серьезной. Такой подход часто приводит к осложнениям, которых можно было бы избежать при своевременной диагностике.

Когда визит к урологу обязателен

Специалисты подчеркивают: любое необычное изменение в работе мочеполовой системы — сигнал для обращения к врачу.

• Если мочеиспускание стало слишком частым, болезненным или затрудненным, изменилась окраска или запах мочи, появились выделения, зуд или сыпь в интимной зоне — это повод записаться на прием.

• Появление любых новообразований — от мелкой родинки до уплотнения — нельзя оставлять без внимания. Родинки, папилломы, бородавки или шишки требуют обследования, чтобы исключить риски.

Интимное здоровье и его сигналы

Проблемы в сексуальной сфере также не стоит игнорировать. Ослабление либидо, болезненные ощущения во время близости или трудности с эрекцией могут указывать не только на физиологические нарушения, но и на эндокринные или сосудистые заболевания.

"Любые изменения в самочувствии — это прямое показание для визита к врачу", — сказал врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин.

Уролог и планирование семьи

Даже если жалоб нет, консультация специалиста полезна парам, которые думают о беременности. У мужчин нередко встречаются скрытые проблемы, влияющие на качество спермы и репродуктивное здоровье в целом. Профилактический осмотр позволяет их выявить на раннем этапе и повысить шансы на успешное зачатие.

Забота о себе — это ответственность

Регулярные проверки у уролога — не признак излишней тревожности, а осознанное отношение к собственному здоровью. Такой подход помогает сохранить качество жизни, вовремя лечить болезни и быть уверенным в завтрашнем дне.