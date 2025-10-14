Уроки ужаса: как обычная школа в Пластуне превратилась в место страха и проверок

В Приморском крае расследуется вопиющий инцидент, произошедший в одной из школ посёлка Пластун Тернейского района. Ученики и их родители заявляют, что в учебном заведении царит атмосфера страха из-за поведения девятиклассницы, систематически проявляющей агрессию к сверстникам.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю устанавливаются обстоятельства противоправных действий школьницы в поселке Пластун Тернейского района", — сообщили в Следственном комитете Приморья.

Советы шаг за шагом: как действовать при агрессии в школе

Сообщить администрации. Любой случай насилия должен фиксироваться официально — через заявление директору школы. Обратиться в органы опеки и полицию. Если поведение ученика угрожает жизни и здоровью других, следует привлечь компетентные органы. Поговорить с детьми. Родителям важно создать доверительную атмосферу, чтобы ребёнок не боялся рассказывать о случившемся. Добиться комиссии по делам несовершеннолетних. Такие структуры обязаны реагировать на подобные случаи. Требовать психологической помощи. Агрессор и жертвы нуждаются в поддержке специалистов, чтобы разорвать цикл насилия.

"Если в школе возникает систематическая агрессия, важно вмешательство взрослых — промедление усугубляет травму детей", — пояснила детский психолог Ольга Соловьёва.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: замалчивать проблему.

Последствие: агрессор чувствует безнаказанность, а жертвы — беспомощность.

Альтернатива: фиксировать все случаи официально и обращаться к специалистам.

Ошибка: пытаться "разобраться по-соседски".

Последствие: конфликт выходит из-под контроля и может перерасти в травлю.

Альтернатива: действовать через школьную комиссию и правоохранительные органы.

Ошибка: обвинять только родителей подростка.

Последствие: фокус смещается, а проблема системного характера остаётся нерешённой.

Альтернатива: рассматривать ситуацию комплексно — школа, семья и соцслужбы должны работать вместе.

А что если…

Если проверка подтвердит факты систематического насилия, девятиклассницу могут поставить на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних и направить на обязательную психологическую коррекцию.

В случае тяжёлых последствий для других учеников возможна передача материалов в суд и возбуждение уголовного дела по статьям, связанным с побоями или унижением человеческого достоинства.

FAQ

Что делать, если ребёнка травят в школе?

Немедленно сообщить классному руководителю и директору, зафиксировать факты насилия, обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних.

Могут ли родителей агрессивного подростка привлечь к ответственности?

Да, если будет доказано, что они не исполняли обязанности по воспитанию ребёнка.

Как обеспечить безопасность других учеников?

На время проверки администрация школы может временно отстранить нарушителя от занятий или перевести в другое учреждение.

Мифы и правда

Миф: школьная драка — это нормальная часть взросления.

Правда: систематическое насилие — признак нарушения поведения и требует вмешательства специалистов.

Миф: если никто не пострадал физически, это не преступление.

Правда: унижение и моральное давление также подпадают под статьи закона.

Миф: агрессивных детей нужно сразу исключать из школы.

Правда: сначала необходима диагностика и коррекционная работа с психологом.

Исторический контекст

Проблема школьной агрессии в России начала активно обсуждаться в начале 2010-х годов, когда в СМИ появились первые случаи буллинга с доказательствами в виде видео. С тех пор Министерство просвещения разработало программы профилактики насилия в образовательных учреждениях, а в школах появились психологи и уполномоченные по защите прав ребёнка.

Однако практика показывает, что большинство подобных конфликтов до сих пор решается кулуарно, без привлечения специалистов. Случай в Пластуне вновь поднял вопрос о необходимости системного контроля и профилактики насилия среди подростков.

Три интересных факта