Уроки ужаса: как обычная школа в Пластуне превратилась в место страха и проверок
В Приморском крае расследуется вопиющий инцидент, произошедший в одной из школ посёлка Пластун Тернейского района. Ученики и их родители заявляют, что в учебном заведении царит атмосфера страха из-за поведения девятиклассницы, систематически проявляющей агрессию к сверстникам.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю устанавливаются обстоятельства противоправных действий школьницы в поселке Пластун Тернейского района", — сообщили в Следственном комитете Приморья.
Советы шаг за шагом: как действовать при агрессии в школе
Сообщить администрации. Любой случай насилия должен фиксироваться официально — через заявление директору школы.
Обратиться в органы опеки и полицию. Если поведение ученика угрожает жизни и здоровью других, следует привлечь компетентные органы.
Поговорить с детьми. Родителям важно создать доверительную атмосферу, чтобы ребёнок не боялся рассказывать о случившемся.
Добиться комиссии по делам несовершеннолетних. Такие структуры обязаны реагировать на подобные случаи.
Требовать психологической помощи. Агрессор и жертвы нуждаются в поддержке специалистов, чтобы разорвать цикл насилия.
"Если в школе возникает систематическая агрессия, важно вмешательство взрослых — промедление усугубляет травму детей", — пояснила детский психолог Ольга Соловьёва.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: замалчивать проблему.
Последствие: агрессор чувствует безнаказанность, а жертвы — беспомощность.
Альтернатива: фиксировать все случаи официально и обращаться к специалистам.
Ошибка: пытаться "разобраться по-соседски".
Последствие: конфликт выходит из-под контроля и может перерасти в травлю.
Альтернатива: действовать через школьную комиссию и правоохранительные органы.
Ошибка: обвинять только родителей подростка.
Последствие: фокус смещается, а проблема системного характера остаётся нерешённой.
Альтернатива: рассматривать ситуацию комплексно — школа, семья и соцслужбы должны работать вместе.
А что если…
Если проверка подтвердит факты систематического насилия, девятиклассницу могут поставить на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних и направить на обязательную психологическую коррекцию.
В случае тяжёлых последствий для других учеников возможна передача материалов в суд и возбуждение уголовного дела по статьям, связанным с побоями или унижением человеческого достоинства.
FAQ
Что делать, если ребёнка травят в школе?
Немедленно сообщить классному руководителю и директору, зафиксировать факты насилия, обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних.
Могут ли родителей агрессивного подростка привлечь к ответственности?
Да, если будет доказано, что они не исполняли обязанности по воспитанию ребёнка.
Как обеспечить безопасность других учеников?
На время проверки администрация школы может временно отстранить нарушителя от занятий или перевести в другое учреждение.
Мифы и правда
Миф: школьная драка — это нормальная часть взросления.
Правда: систематическое насилие — признак нарушения поведения и требует вмешательства специалистов.
Миф: если никто не пострадал физически, это не преступление.
Правда: унижение и моральное давление также подпадают под статьи закона.
-
Миф: агрессивных детей нужно сразу исключать из школы.
Правда: сначала необходима диагностика и коррекционная работа с психологом.
Исторический контекст
Проблема школьной агрессии в России начала активно обсуждаться в начале 2010-х годов, когда в СМИ появились первые случаи буллинга с доказательствами в виде видео. С тех пор Министерство просвещения разработало программы профилактики насилия в образовательных учреждениях, а в школах появились психологи и уполномоченные по защите прав ребёнка.
Однако практика показывает, что большинство подобных конфликтов до сих пор решается кулуарно, без привлечения специалистов. Случай в Пластуне вновь поднял вопрос о необходимости системного контроля и профилактики насилия среди подростков.
Три интересных факта
По данным психологов, около 40% случаев буллинга остаются скрытыми, потому что дети боятся мести агрессора.
В Финляндии действует программа "KiVa", которая снизила уровень школьного насилия на 80% — в ней участвуют ученики, педагоги и родители.
-
В России с 2023 года в школах начали внедрять проект "Безопасная среда", включающий обучение учителей методам деэскалации конфликтов.
