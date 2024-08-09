Иглотерапия коготочками: Юрий Куклачёв рассказал о восстановлении после инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта. Об этом пишет Национальная служба новостей.
Артист цирка сообщил, что кошки сделали ему иглотерапию при помощи своих коготков.
"Папа кошек обнял, они прибежали, сразу включили свой моторчик, обняли меня, сделали иглотерапию коготочками, выражают свою любовь. Благодаря тому, что кошки рядом, мне это сильно поправляет здоровье", — признался он.
Напомним, что Юрия Куклачёва госпитализировали вечером 12 апреля, в день его 75-летия. В больнице артисту диагностировали обширный инфаркт. По прошествии месяца его выписали.
Фото: commons.wikimedia.org/Firman MPH (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
У здания российского посольства в Токио собрались протестующие
В Токио ультраправые организации проводят акции протеста у посольства России в годовщину окончания Второй мировой войны. Полиция ограничила доступ к дипмиссии, протестующие выкрикивают лозунги из проезжающих мимо автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
СМИ: новый глава ХАМАС заинтересован в мире с Израилем
В ХАМАС заговорили о намерении провести все же переговоры с Израилем до эскалации ситуации с Ираном.
Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана
Композитор и музыкант Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством певца Ярослава Дронова, известного как Шаман.
Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске
Агата Муцениеце пыталась дать отношениям второй шанс и, по слухам, даже отправилась с ним в отпуск, но пара все-таки разошлась.