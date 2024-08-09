Иглотерапия коготочками: Юрий Куклачёв рассказал о восстановлении после инфаркта

Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта. Об этом пишет Национальная служба новостей.

Артист цирка сообщил, что кошки сделали ему иглотерапию при помощи своих коготков.

"Папа кошек обнял, они прибежали, сразу включили свой моторчик, обняли меня, сделали иглотерапию коготочками, выражают свою любовь. Благодаря тому, что кошки рядом, мне это сильно поправляет здоровье", — признался он.

Напомним, что Юрия Куклачёва госпитализировали вечером 12 апреля, в день его 75-летия. В больнице артисту диагностировали обширный инфаркт. По прошествии месяца его выписали.

Фото: commons.wikimedia.org/Firman MPH (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)