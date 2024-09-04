Группа юристов из Европейского Союза заявила, что санкции против России являются незаконными. Об этом говорится в письме, направленном 14 юридическими фирмами в адрес европейских институтов, сообщает РБК.

В письме указывается, что санкции применяются к людям за действия, совершенные даже много лет назад. Юристы считают, что такое использование рестрикций неправомерно, так как оно фактически оставляет этих лиц в прошлом, не учитывая изменения, произошедшие с тех пор. Они также подчеркивают, что постоянное действие санкций снижает их эффективность и легитимность, поскольку это противоречит принципам временности и превентивности.

Авторы письма призывают пересмотреть основания для введения ограничений и отказаться от подхода, при котором санкции действуют бесконечно.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Российские власти отмечали, что Запад не готов признать провал своей санкционной политики. В самих западных странах также звучали мнения о низкой эффективности санкций. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а введенные санкции нанесли значительный ущерб мировой экономике. По его мнению, основная цель Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.

Фото: commons. wikimedia.orgSébastien PODVIN avril 2005.(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)